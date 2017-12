Puigdemont pide a los exconsellers que hagan "lo que haga falta" para salir de la cárcel

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves que tanto él como los exconsellers están en Bruselas para "continuar defendiendo las instituciones catalanas" como "representantes legítimos", al mismo tiempo que ha deseado que "nunca más tenga que haber un gobernante escogido por un parlamento democráticamente que tenga que estar en la cárcel".

Así, ha pedido a los exconsellers que hagan "todo lo posible" para salir de prisión, teniendo en cuenta que prestan declaración este viernes en el Tribunal Supremo ante el magistrado Pablo Llarena. "Os queremos en casa", escribió en las redes sociales.

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!