Jay-Z admite su infidelidad a Beyoncé: "Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor"

Era un tema tabú, pero lo cierto es que la infidelidad de Jay-Z a Beyoncé era un secreto a voces. Los propios protagonistas, reacios a hacer comentarios al respecto en los medios de comunicación, plasmaron muchos de los sentimientos derivados de aquel bache en sus canciones.

Ya lo dijo la artista en su último álbum Lemonade, en el que detallaba cómo un hombre le había sido infiel y que "si la vida te daba limones, lo mejor es hacer limonada". Más adelante fue el rapero quien se sinceró en las letras de 4:44.

El silencio se mantuvo hasta este jueves, cuando Jay-Z ha aprovechado una entrevista con The New York Times para hablar públicamente de cómo sobrevivió su matrimonio, de nueve años, a aquella infidelidad.

"Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello", explica al medio estadounidense. El artista admite haber engañado a la cantante y explica cómo los dos usaron la música para superar la situación. "Estábamos usando nuestro arte casi como una sesión de terapia".

Algunas de las creaciones, según detalla, las hicieron de forma conjunta, pero por el momento no está previsto que vean la luz. Y reconoce que fue muy doloroso interpretar temas tan íntimos y personales delante del otro. "Fue muy muy incómodo", cuenta. "Al final del día teníamos un respeto muy sano por el arte del otro. Creo que ella es increíble".

La terapia musical no fue la única a la que recurrieron, también a la convencional. "Tienes que sobrevivir. Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie... En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad".