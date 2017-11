Terelu Campos confiesa haber practicado sexo en un avión

La colaboradora de Telecinco Terelu Campos ha sido la última en pasar por el polígrafo de Sálvame Deluxe y, al responder a las comprometidas preguntas de Jorge Javier Vázquez, sorprendió al público y a los asistentes con algunas de sus confesiones: "Siempre he sido muy generosa en el sexo".

La hija de la presentadora ya advertía de lo que podría ocurrir con ella sentada frente al polígrafo: "La gente se sorprendería, pero más por lo conocidos que por la cantidad. Torero, futbolista...Hay un poco de todo".

Haciendo balance de sus relaciones amorosas, la colaboradora mostró su faceta más abierta y extrovertida al responder a las preguntas de Jorge Javier sobre sus romances, de los que solo se guardó algunos nombres.

Uno de los momentos más vistosos de Sálvame Deluxe llegó cuando Campos confesó haber practicado sexo en un avión. "Fue un vuelo trasatlántico. La mesa bajada, la mano puesta y, bueno, se te va la mano" -relataba en declaraciones recogidas por Diez Minutos- "Yo me quedé a dos velas, pero él estaba en la gloria. Siempre he sido muy generosa".

No fue el único bombazo, ya que la colaboradora también admitió haber tenido sexo telefónico "con un señor mayor" que era escritor y periodista. "Yo era muy joven, tenía 18 años, y me llamaba al fijo de casa".

Tras mostrar esta faceta desconocida, Terelu también habló de una relación amorosa que "generó una fractura" en ella al nos sentirse deseada por su pareja, de quien no quiso dar el nombre: "Me afectó en relaciones posteriores. En su momento lo hablamos y él me decía que el problema era suyo. A día de hoy le sigo queriendo mucho".

Entre las personas que han formado parte de su vida sentimental, la colaboradora dedicó sus mejores palabras a su exmarido, Alejandro Rubio; Kike Calleja y José Valenciano.