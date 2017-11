Arrimadas: "Tenemos ideologías diferentes, pero yo llevaba la carpeta con fotos de Guardiola"

La presidenta del Grupo de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas, fue la invitada de Bertín Osborne en la última emisión de Mi casa es la tuya, en la que los invitados charlan con el presentador, dando detalles de su vida personal y profesional en un tono distendido.

Arrimadas, de 36 años, aseguró que "cuando iba al colegio, en Jerez, era muy aficionada al fútbol y de hecho jugaba en un equipo femenino", algo que por aquel entonces fue "una revolución" ahora, 20 años después, confiesa que "siempre ha sido culé" y fan de Guardiola. "Luego hemos acabado en ideologías muy diferentes, pero yo llevaba al colegio la carpeta forrada con fotos de Guardiola, es que es muy fuerte, ¿eh?", le confesaba a Osborne.

Sobre sus diferencias ideológicas actuales, aseguraba Arrimadas que "me voy a quedar con su etapa de jugador y de entrenador, que nos ha hecho disfrutar mucho, y ya está".

Otra de sus pasiones fue el teatro, en su etapa escolar, en "segundo o tercero de BUP". "No me digas que tienes un vídeo de esto. No me lo puedo creer, qué vergüenza", decía mirando las imágenes de una obra de teatro escolar.

La situación pide gente comprometida y preparada El marido de arrimadas, el nacionalista y expolítico catalán Xavier Cima, participaba mediante una videoconferencia par revelar que esta vez (no lo había hecho antes) votará a Arrimadas el 21-D. "Creo que esta vez le voy a prestar el voto... estoy muy comprometido con ella y se lo voy a prestar. Le voy a echar una mano para que llegue lo más lejos posible", adelantaba.

A la pregunta de Bertín Osborne sobre si se la imagina de presidenta de Cataluña aseguraba: "la veo preparada, la conozco desde hace cuatro años y la evolución que ha tenido es espectacular y ahora la veo preparada y capaz de asumir el reto y salir airosa de él. La situación pide gente comprometida y preparada", afirmaba Cima, que recalcaba que "en Cataluña cada vez cuesta más encontrar gente con ganas de debatir constructivamente".

Sobre su relación, el exdiputado bromeaba diciendo que "en casa quien manda soy yo, pero quien toma las decisiones es ella" y recordó que un amigo común les presentó durante un partido en el Camp Nou, cuando ambos eran diputados.

"Por política he renunciado a mucho tiempo de estar con mis seres queridos", aseguraba en otra parte de la entrevista Inés Arrimadas, que sobre el futuro afirmaba rotundamente que "lo único que no he hecho y que tengo seguro que quiero hacer, es tener hijos. Lo he dejado demasiado, como muchas mujeres, y sólo espero que no sea demasiado tarde".