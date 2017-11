David Summers: "No tengo nada de pijo, llevo toda la vida vestido con camisetas de diez euros"

"Que después de 33 años de un carrerón como el mío me sigan preguntando por los pijos es lo que me deprime de tu profesión. Llevo 30 años vestido igual, que es con camisetas de diez euros, no tengo nada de pijo. Nunca he participado de esa tribu"; así responde, contundente y algo enfadado por la pregunta "¿cree que los pijos vuelven a estar de moda?", David Summers, el líder de Hombres G, que ha publicado el libro Hoy me he levantado dando un salto mortal (Alienta). Igual algo de razón tiene, pero la realidad es que se le ha asimilado siempre a ese estilo.

Y añade: «De hecho Hombres G siempre ha reventado los auditorios en sitios como Getafe». Y, sí, esto es hablar de su libro, ya que constantemente alude a su vida como artista para dar lo que subtitula la obra: Ideas para vivir la vida intensamente y llegar a lo más alto.

Como artista quieres llegar a todos, y quien diga lo contrario es que es tontoY afirma sin temor que, aparte de ser una estrella, él es un creador: «Suena pretencioso, pero hago algo de donde no hay nada, así que es lo que soy, un creador».

Nos cuenta que, y por ahí se mueven las letras de su libro, «se trata de levantarse cada día como si fuera especial, el más especial. Porque lo más importante es llegar a la noche y decir: me lo he pasado bien».

Puede que no todos puedan plantearse la vida en estos términos, pero él puede y lo hace: "Sí, el entorno está hecho una mierda, pero yo tengo un trabajo superfeliz e intento sacar el máximo partido posible a lo que hago. Llevo toda mi vida sin un jefe, que era la clave para mí".

Así que ¿nunca le han dicho lo que tiene o debe hacer? "Nunca me han dicho nada". Pero si lo hubieran hecho o quizá en lo suyo algo le pidieron que cambiara: "No y no me habría doblegado jamás. No habría cambiado ni una letra de mis canciones ni de mi ropa. Y, oye, tuvimos éxito muy pronto".

¿Demasiado pronto? "No, el éxito cuando antes, mejor. Como artista quieres llegar a todos. Y quien diga lo contrario es que es tonto. ¿No quieres de verdad tener éxito en tu vida hagas lo que hagas?" Y sentencia final: "Eso son gilipolleces".