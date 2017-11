Los taxistas estallan por los VTC: "Se ha acabado el diálogo con el Gobierno, esto es insostenible"

Miles de taxistas han parado este miércoles en toda España por la situación, a su juicio, "insostenible" que vive el sector por la irrupción de servicios VTR como Uber o Cabify.

"Se ha acabado el diálogo con el Gobierno", afirma rotundo a 20minutos Juan Hernández, profesional de Barcelona que ha acudido a Madrid para participar en la manifestación que partirá a las 11 horas desde la estación de Atocha. Según sus cálculos, entre 1.000 y 1.500 compañeros de la Ciudad Condal han hecho lo mismo que él.

"Algunos piensan quedarse en Madrid hasta que se solucione el conflicto. Como no nos hacen caso no descartamos seguir convocando huelgas como la de hoy", advierte. El colectivo quiere transmitir que los "usuarios de Uber y Cabify no se dan cuenta de que sus conductores son esclavos", añade. En Barcelona solo opera Cabify; en Madrid, las dos empresas.

"Cobran un sueldo que solo les llega para pagar la hipoteca", critica, y asegura que, además, provocan que haya taxistas que pierden sus licencias, reducen los puestos de trabajo en el sector, etc".

"Pagan menos impuestos y tienen menos controles", apunta, por su parte, Alfonso Campos. Es uno de los aproximadamente 200 taxistas de la Comunidad de Madrid que se han prestado voluntarios para ofrecer servicios mínimos durante la jornada; estos servicios son gratuitos y están destinados a personas mayores o con movilidad reducida.



"Es otra forma de hacer presión", argumenta. Con el taxi bien identificado (abajo, en la imagen) para no sufrir ningún percance, recorre las calles y recoge a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, aunque a las 11 parará para asistir a la manifestación. Su turno ha comenzado a las seis de la mañana y finalizará sobre las 18 horas.





También avisa de que las protestas van para largo. "Cada vez hay más licencias de VTC explotadas por Uber y Cabify y viendo su modelo de negocio, en las ciudades que operan han multiplicado las tarifas, lo que va en detrimento de los ciudadanos, a lo que se añade que habrá taxistas que nos quedemos en el paro", explica.



Los VTC han existido toda la vida, pero quieren dar 10.000 nuevas licenciasY sigue: "Pagan menos impuestos y tienen menos controles". Campos relata que mientras su taxi tiene que pasar la ITV cada seis meses, los VTC lo hacen una vez al año. Además, dice que estas plataformas tampoco están obligadas a contratar seguros con una cláusula de 50 millones por responsabilidad civil en caso de accidentes.



"Contra eso no podemos competir", señala. Este taxista asevera que desde que existen estas plataformas tiene que trabajar entre dos y tres horas más al día para recaudar lo mismo; lleva ocho años en la profesión. "No queremos que se vayan los VTC", concluye, "han existido toda la vida, pero quieren dar 10.000 nuevas licencias".



Y se queja de que el Gobierno aplique "el artículo 155" pero no la ley que establece que tiene que haber un VTC por cada 30 taxis. "Ahora estamos en uno por cada doce y bajando”, apunta.