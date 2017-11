La madre del incendio de Alcorcón grabó un vídeo para denunciar su situación de pobreza energética

La madre que se vio afectada junto a sus tres hijos menores y el abuelo en el incendio de la casa que habitaba en el número 1 de la calle Portolagos de Alcorcón había grabado un vídeo para denunciar su situación, según han informado fuentes de su entorno.

Este pretendía ser una muestra real del día a día familiar, desde hace seis meses. "Iluminándonos con velas, lavando a mano, duchándonos con ollas de agua caliente, hemos sobrevivido así porque iba a pedir ayuda y no me hacían ni caso", dice en el vídeo.

En la grabación, hecha hace unas semanas y que en principio, no llegó a hacerse pública, la mujer describe cómo se apañaban sin electricidad (sin nevera, sin lavadora y sin calentador). "Tenemos agua, pero luz no hay. Así vivimos en pleno siglo XXI con tres niños y un montón de pisos cerrados en Alcorcón", clama, insistiendo en que lo están "pasando mal no, lo siguiente", declara la mujer.

Los siete afectados, la familia monoparental y los dos policías, fueron dados de alta el lunes. De momento, Cruz Roja ha dado una solución habitacional transitoria a la madre, los tres niños y el abuelo, que se están quedando en un hotel en Móstoles, según han señalado las mismas fuentes.

Allí estarán alrededor de una semana mientras esperan una solución definitiva, dice la mujer. Una ayuda que reclaman a las instituciones, ante su situación de emergencia.

Hechos

El fuego se inició en la madrugada del pasado lunes en la vivienda habitada por esta familia, situada en la novena planta del edificio ubicado en el número 1 de la calle Portolagos. La llamada al 112 de la Comunidad de Madrid se realizó a las 3.15 horas, tras lo que el aviso fue derivado a Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y al SUMMA 112.

A su llegada, los efectivos se encontraron con una gran carga de fuego y humo, que afectaba sobre todo al salón, pero también al resto de pisos de la novena planta y también a la escalera. Los bomberos lograron apagar las llamas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcorcón y el grupo Ganar dijeron el lunes que el origen de las llamas había estado en "unas velas" que la familia usaba para poder iluminar la vivienda, al no disponer de electricidad.

En esta línea, subrayaron que se trata de "un caso extremo de pobreza energética" que llevan denunciando desde septiembre "sin que las instituciones hayan puesto solución". Además, desde la PAH quisieron aclarar que en ningún caso se había forzado la casa, por lo que "no se estaría hablando de una familia okupa, sino precaria, dado que tienen demanda de desahucio por precario, no por ningún hecho delictivo".

Mientras, Ganar subrayó que era "intolerable que una suministradora eléctrica les deje sin este servicio, más aún ahora que empieza a llegar el frío extremo"

Intervención social

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alcorcón la responsable del área de Servicios Sociales, Familia, Infancia, Mujer e Inmigración, Susana Mozo, aseguró que llevan trabajando en la intervención social con esta familia desde el año 2010.

En este sentido, detalló que el Consistorio ofrece ayudas destinadas a los núcleos más vulnerables del municipio, "como es este caso", en becas de libros, de comedor y también del fondo de emergencia social. Sobre este último punto, puntualizó que "la mayoría de las veces se usa para el pago de suministros como luz, gas y agua, en aquellas viviendas que no están siendo okupadas".

Mozo insistió en que la intervención social con esta familia está siendo constante y continúa y que "seguimos trabajando para que tenga una vivienda de alquiler social".

