Los inmigrantes de la cárcel de Málaga se quejan del frío y de falta de mudas para cambiarse

La falta de mudas para cambiarse de ropa y el frío que hace en las instalaciones son algunas de las quejas que han trasladado los inmigrantes internados en el centro penitenciario de Archidona (Málaga) a la organización Málaga Acoge.

La abogada y presidenta de esta asociación, Arantxa Triguero, se entrevistó este lunes con doce inmigrantes que se encuentran en la futura cárcel -cuya inauguración está prevista a principios del próximo año-, habilitada provisionalmente para la acogida de estas personas.

Los inmigrantes aseguran que pasan casi todo el día en el patioEn la conversación con los internos, que se produjo a través de mamparas de cristal, éstos explicaron que pasan "mucho frío" y que no tienen mudas de ropa interior, ya que no han recibido la visita de sus familiares o no se les ha permitido coger su ropa en caso de disponer de ella, según ha explicado Triguero.

Uno de ellos iba "con chanclas de la playa", ha apuntado la presidenta de Málaga Acoge, que considera que esta situación "atenta contra la dignidad" de estas personas. También señalaron que pasan todo el día en el patio, a excepción del tiempo para almorzar, y que en este periodo no se les permite ir a su celda a descansar, donde vuelven por la noche.

En cuanto a la falta de agua potable en el centro penitenciario, ha indicado que los inmigrantes han comentado que se les permite beber solo en horario de comidas y que, aunque les han devuelto sus teléfonos móviles, no les han dado los cargadores, por lo que no pueden hablar con sus familias.

Entrada de más inmigrantes

La abogada ha informado de esta situación al subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, y tiene previsto presentar un escrito para ponerla en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz.

"Lo más patente es que pasan frío y la falta de ropa interior", ha manifestado la presidenta de esta organización social, que sostiene que en los últimos días han entrado más inmigrantes en el centro penitenciario, hasta rondar las seiscientas personas.

Málaga Acoge señala que ya hay unas 600 personas tras la entrada de más inmigrantesTriguero ha criticado asimismo las dificultades de acceso al centro penitenciario, donde después de esperar más de una hora para poder entrevistarse con los internos les dijeron que solo podían ver a uno de ellos porque a las 19.00 horas empezaba la cena.

Finalmente, tras anunciar que iban a acudir al juzgado de guardia para presentar una denuncia y llamar al Defensor del Pueblo, pudieron entrar y entrevistarse con los doce inmigrantes previamente identificados, según ha relatado.

El Gobierno tomó la decisión de recluir en la cárcel de Málaga II a medio millar de inmigrantes llegados en las dos últimas semanas a las costas de Murcia y Andalucía ante la falta de espacio en los centros de internamiento.

