El ARA San Juan, submarino argentino con 44 tripulantes a bordo que lleva más de doce días desaparecido en el Atlántico Sur, emitió un último mensaje antes de perderse la comunicación en el que reconocía un problema en el sistema ventilación.

"Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado", indica el mensaje publicado por el canal A24 de Buenos Aires.

Una vez se emitió el mensaje, el rastro del submarino se esfumó. En total son 12 días desaparecido, desde el pasado 15 de noviembre. Un tiempo en el que el equipo de salvamento, constituido por 14 buques y tres aeronaves de 13 países de todo el mundo, rastrea contrarreloj un área de entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad en la recibió la última señal, en el Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa patagónica argentina.

El Gobierno y la Armada de Argentina han asegurado hacer "lo imposible" por encontrar al submarino ARA San Juan y mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus 44 tripulantes, aunque de estar vivos, la situación sería de de "supervivencia extrema".

El la última comunicación, antes de que se perdiera el contacto con el ARA San Juan, el capitán del aparato informó de un cortocircuito, que dio pie a un incendio en las baterías y de la entrada masiva de agua por el snorkel.

El pasado viernes, la Armada informó de una explosión registrada el mismo 15 de noviembre, aunque no se dio demasiada importancia a dicha información por parte de la autoridades. No así por parte de los familiares, que no descartan ya ponerse en lo peor, al no haber noticias de la tripulación.