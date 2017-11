Cuando tu avión 'low cost' es tan cutre que "abres" la ventanilla

Un usuario de Youtube ha compartido un vídeo mientras volaba el pasado 20 de noviembre a Chile con una aerolínea de bajo coste en el que descubre que la ventanilla de su asiento está rota y puede abrirla, según informó el diario Daily Mail. El video lleva por título '¿Debería preocuparme?' y acumula más de 875.000 visualizaciones.



Todos son especulaciones sobre si la maniobra era peligrosa y si podría hacer peligrar la seguridad del avión provocándose una despresurización de la cabina. Los especialistas aseguran que es "vergonzoso" y "poco profesional" pero han descartado que pudiera producirse un accidente e indican que unicamente se trata de una pieza suelta de la cabina que no afecta a la seguridad.



Esta pieza suelta no debería tener ningún efecto, aparte de no resultar limpio"El director ejecutivo del Comité de Seguridad de Vuelos del Reino Unido, Dai Whittingham, explicó al diario inglés que esta situación no es un problema grave de seguridad. "La ventana interna está ahí para proteger el vidrio principal y para reducir parte del ruido, además de proporcionar un elemento de aislamiento térmico", aseguró para tranquilidad de los viajeros. Según aclaró "la ventana externa está fijada al casco y sellada con una junta para que el interior de la aeronave pueda presurizarse, por lo que esta pieza suelta no debería tener ningún efecto, más allá de que no resulte particularmente limpio y ordenado".



Las ventanas de los aviones están compuestas por tres paneles separados, fabricados con una resina sintética especialmente resistente. El exterior y el medio comparten el mismo marco y están sellados en el fuselaje, mientras que el interno se encuentra separado y montado sobre la pared de la cabina. Los dos primeros forman parte de la estructura del aeroplano, mientras que el tercero no es más que un plástico que evita que los pasajeros no puedan dañar los vídrios principales.



Otra parte del diseño de la ventana de un avión que siempre ha desconcertado a los pasajeros es por qué hay un pequeño agujero en ellos. El agujero está ahí para equilibrar la presión entre el interior de la cabina y la ventana real, que es el panel externo. El orificio facilita también el paso de la humedad, evitando que los paneles se empañen o se hielen, previniendo así posibles grietas.

