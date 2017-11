Amazon copia a Deliveroo y Glovo: busca repartidores autónomos con su propio coche

Lo llaman trabajo flexible y cada vez más empresas se apuntan a su práctica. ¿Para qué tener muchos trabajadores en nómina si puedo usar sus servicios sólo cuando me interesa... convirtiéndoles en autónomos? Así funcionan empresas como Deliveroo y Glovo, que nos llevan comida a casa a través de ciclistas que no son plantilla. Tentador. Amazon, que habrá ganado millones de euros en la última semana, entre Black Friday y Ciber Monday, se apunta al procedimiento.



El gigante del comercio electrónico trae a España su servicio Flex, por el que trabajadores autónomos harán las veces de repartidores. Ninguno será empleado de Amazon. Sólo se necesita un coche de tamaño medio, un smartphone, instalar la app Amazon Flex y tener algunas horas libres. El sistema, que ya funciona en Estados Unidos y Reino Unido, está en fase de lanzamiento en España.



Te ofrecemos la oportunidad de ampliar tus ingresos ayudándonos en el reparto"Amazon describe así su oferta de trabajo: “Te ofrecemos la oportunidad de ampliar tus ingresos ayudándonos en el reparto de paquetes. Solo necesitas tener coche, un teléfono móvil Android o IOS y unas horas libres”. Y enumera las ventajas. El repartidor podrá ganar "hasta 28€ por un bloque de 2 horas", con un horario flexible, siendo "tu propio jefe" y organizando libremente el horario los 7 días a la semana.



Los repartidores tendrán que acudir hasta el centro logístico asignado o más cercano a recoger los paquetes. A continuación tendrán que llevarlos a sus destinos. A esa ganancia de 14 euros por hora hay que descontarle los gastos de gasolina, mantenimiento del coche y la cuota que toca pagar al darse de alta en la Seguridad Social, porque no serán empleados sino autónomos. La empresa busca ya repartidores en Madrid, Barcelona y Valencia.



Amazon es grande, enorme y en España no deja de crecer. Cumplir con los prometidos plazos de entrega no es fácil. Esa sería una de las razones de la compañía para impulsar su sistema Flex. De hecho, asegura que el servicio "ayudará a mejorar los ritmos de entrega" de los envíos.

Por si prefieres recoger tu propio paquete

Y casi al tiempo que Flex, la compañía del "casi vallisoletano" Jeff Bezos anuncia la llegada a España de Amazon Lockers, un servicio para quien prefiere no recibir sus paquetes en casa. El cliente puede enviar sus pedidos al punto de recogida que elijan en distintas ubicaciones de la ciudad "de una forma fácil y segura".



Los pedidos, se depositarán en unas taquillas de recogida fácil y segura introduciendo manualmente un código o escaneando el código de barras. Algunos de estos buzones estarán disponibles para los clientes las 24 horas del día, siete días a la semana.



La empresa está instalando ya 120 buzones automatizados en 30 ciudades para que los clientes puedan recoger sus paquetes cuando les convenga. Amazon los va a ubicar en estaciones de servicio Repsol, restaurantes Telepizza, centros comerciales Merlin y Unibail, supermercados DIA y trasteros OhMyBox seleccionados.