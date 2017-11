Qué es el glifosato, para qué se utiliza y cómo afecta a la salud

Este lunes la UE alcanzó un acuerdo para renovar el uso del glifosato durante cinco años más. Se trata de una decisión que la Comisión adoptará a partir del 15 de diciembre gracias al voto a favor de 18, pero, ¿qué es el glifosato, para qué se utiliza y qué riesgos tiene?

Se trata de un herbicida, es decir, un compuesto químico que se emplea para la eliminación de plantas que alteran los ecosistemas, aunque en algunas ocasiones pueden usarse directamente para impedir el crecimiento de malas hierbas.

Los síntomas visibles de daños se observan en las malezas anuales en dos o cuatro días y en plantas perennes, a partir de una semana.

También se ha extendido su uso en alguna de las etapas de la siembra, e incluso para el secado de algunas plantas, como puede ser la caña de azúcar. Asimismo, sirve para el mantenimiento de jardines dada su baja toxicidad. En las ciudades es habitual que se utilice para la pulverización de las aceras.

Especial relevancia tuvo el glifosato, por ejemplo, en la campaña antidroga de EE UU: el Gobierno norteamericano utilizó dicho compuesto para destruir plantaciones de cocaína en Colombia entre los años 2003 y 2004.

Baja toxicidad

Si su manejo es controlado, no tiene efectos negativos en el medioambiente. Los estudios realizados y la Directiva de la UE dedicada al uso del glisofato concluyen además que no es perjudicial para la salud y que no tiene consecuencias negativas en el desarrollo normal de la reproducción de los animales. Tampoco es cancerígeno.

A pesar de su bajo riesgo, hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, debe usarse cuando la cantidad de agua es de unos 80 o 100 litros por hectárea, y no se debe recurrir a ello en situaciones de extrema sequía y sus efectos se diluyen con temperaturas muy bajas o muy altas. Eso sí, las dosis a utilizar van desde los dos hasta los seis litros en función de las malezas.

En el caso de lluvias, hay que evitar recurrir al glifosato, puesto que es necesario que transcurran unas ocho horas sin precipitaciones para que el compuesto sea efectivo y no surgan sus consecuencias negativas.

Si hablamos de humedad, hay que tener en cuenta que si esta es baja, los efectos químicos disminuyen, por lo que su empleo quedaría desvirtuado.