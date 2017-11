Los hijos de inmigrantes se sienten integrados: en España, "como en casa"

Los hijos de inmigrantes, es decir, la segunda generación, se sienten perfectamente adaptados dentro de la sociedad española, incluso a pesar de las dificultades que se puedan encontrar.

Es la principal conclusión que se extrae del estudio realizado por la Fundación Ortega-Marañón en Madrid y Barcelona a partir de consultar 2.972 casos de los cuales 2.272 corresponden a hijos de inmigrantes y 700 a hijos de españoles con una media de 22 años. La muestra se encuentra dividida casi por igual por sexo (1.379 hombres y 1.593 mujeres).

Precisamente, los juicios salen a partir de la comparación de ambos grupos. No existen notables diferencias más allá por ejemplo de variables como puede ser el acceso a la universidad. Mientras el número de hijos de inmigrantes que ha llegado a la universidad no sobrepasa el 30%, más del 40% de los hijos de padres españoles sí lo ha hecho.

La distancia entre los colectivos empiezan a recortarse en aspectos como las perspectivas de futuro. Un 64% tanto de los hijos de nativos como de los de inmigrantes se ve a los 30 años con un título universitario o bien estudios superiores.

Integración e idiomas

¿Y en cuanto a la exclusión? Un 2% del total reporta haber sido discriminado en forma regular o frecuente. Esta cifra no varía significativamente por sexo ni tampoco por origen nacional. Esto significa que los hijos de padres españoles dicen haberse sentido discriminados con igual frecuencia que los hijos de inmigrantes (en torno a un 1,5% en ambos casos). Estos resultados se confirman por el hecho de que entre los jóvenes que trabajan, menos del 5% dice haber sido discriminado en su lugar de empleo.

Sin embargo, cuando se pregunta si los españoles discriminan en general contra los extranjeros, no existen grandes diferencias ni por sexo ni por origen nacional, aunque son más cautos los hijos de inmigrantes, con un 38% frente al 40% de los nativos. Por tanto, vemos una discrepancia notable entre las experiencias personales de discriminación y la percepción de su existencia generalizada en el país.

Algo menos de la mitad de los nacidos en el extranjero se identifican a sí mismos como españoles, pero la cifra sube a tres cuartos entre los nacidos en el país, entre los que más un 8% que se identifica como catalanes.

La mayoría de los hijos de inmigrantes es en España donde hallan sus raíces y un mejor entorno social

Cuando se le preguntó a los encuestados en qué lugar se sentían "como en casa", un número mayor de los miembros de la segunda generación respondió, "en España", que entre los hijos de los propios españoles (87% frente a 71%). Entre estos últimos, más de una cuarta parte dijo sentirse más a su albedrío en un país extranjero, quizás por haber visitado o vivido allí. Para los hijos de inmigrantes, sin embargo, que han nacido o crecido en España, es aquí donde hallan sus raíces y encuentran un entorno social más aceptable.

En lo referente a los idiomas, los hijos de inmigrantes tienen una visión más global. Un 22% quiere combinar el castellano con otro idioma, y si nos fijamos solo en Cataluña, menos de un 3% pretende usar el catalán como lengua materna, algo que choca con el 9,5% en el caso de los nativos.

Sobre empleo

En cuanto al empleo, una cuarta parte de entre todos los encuestados se declaraban muy satisfecho y más de un 40% decía estar bastante satisfecho, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos.

Eso sí, en el caso de los ascensos laborales, el colectivo de hijos de inmigrantes encuentran más dificultades. De hecho, son los menos en los puestos llamados de cuello blanco, es decir, aquellos de un estátus elevado.

Cabe destacar que apenas el 20% de los hogares inmigrantes reciben más de 2.000 euros por mes, cifra que prácticamente se dobla entre los españoles. Al otro extremo, el 14% de estos últimos debe sobrevivir con menos de 1,000 euros por mes, pero tal proporción es menos de la mitad que entre los hogares inmigrantes.

"A veces tienes que dar explicaciones"

Sirve como ejemplo el caso de Iliyana Yordanova. Esta joven de 22 años nació en Bulgaria y a los cinco años se trasladó a Canarias. "Estoy completamente integrada, ten en cuenta que en Bulgaria no se empieza al colegio hasta los siete años, por lo que siempre me he educado en castellano", cuenta ella misma a 20minutos.

Nunca ha encontrado problemas, ni en el colegio, ni en el instituto ni en su traslado a Madrid, donde se graduó en Relaciones Internacionales. "Hay que pensar que en Canarias hay un porcentaje alto de población inmigrante", explica, aunque añade que en su caso "sí que he tenido que explicar, sobre todo por mi nombre, que soy búlgara pero que domino perfectamente el idioma y estoy perfectamente adaptada".

De hecho, reconoce que "me siento mucho más cómoda en España de lo que me sentiría en Bulgaria ahora mismo, aunque por supuesto no reniego". Le ocurre lo mismo en cuanto al idioma: "Domino con más soltura el español" -idioma que habla perfectamente- y su integración es tal que cuando le preguntan, comenta, "siempre digo que soy de Canarias".

Iliyana confirma la teoría extraída del informe: la segunda generación de inmigrantes está adaptada al cien por cien en la sociedad española. Con algún pero, como puede ser el caso del colectivo musulmán, sobre el que se ha puesto el foco para evitar la radicalización de los jóvenes, es cierto que en términos generales, la integración es positiva y casi plena.