La fiscal del juicio a La Manada: "Ellos sabían a lo que iban, ella ni lo sospechaba"

En una disquisición minuciosa y detallada, del todo comprensible y exenta de terminología jurídica, la fiscal del caso de la supuesta violación de Sanfermines, Elena Sarasate, ha considerado acreditado que los cinco acusados sabían a lo que íban al portal de la calle Paulino Caballero, pero que la joven ni lo sospechaba, y ha pedido al Tribunal que los hombres sean condenados por agresiones sexuales continuadas, con la agravante de superioridad numérica, de intimidación y trato denigrante.

La fiscal ha considerado probadas las agresiones sexuales, varias penetraciones en algunos casos simultáneas, concurriendo superioridad numérica, porque eran cinco hombres y una mujer, así como ambiental, porque se produjo "en una absoluta ratonera" en referencia al pasillo del portal en el que tuvieron lugar los hechos el 7 de julio de 2016.

Ante unos acusados que miraban escrutadores al banquillo del público que por primera vez accedía a la sala, la fiscal ha considerado que no era necesario emplear una violencia inusitada porque "la intimidación fue gravísima", derivada del hecho de los jóvenes "sabían a lo que íban" y la joven "ni lo sospechaba" cuando, según la fiscal, la metieron agarrada por los brazos entre dos de ellos al portal. "Ejercieron la violencia mínima necesaria para vencer la resistencia de la víctima que no podía sospechar a lo que iba y no opuso resistencia".

"No sospechó lo que iba a pasar" ha dicho la fiscal. Fue subida a "una absoluta ratonera" de la que no podía escapar. Según su versión la joven estaba rodeada y "entró en pánico" cuando le quitaron la riñonera, el jersey y el sujetador. "No tenía capacidad de pensar ni de reaccionar por el lugar en el que estaba y porque estaba rodeada. No pudo resistirse y se sometió para que aquello pasara cuanto antes".

No consintió y se dio cuenta demasiado tarde de lo que le estaba pasando La fiscal no ha querido dar detalles escabrosos de las imágenes de la principal prueba del juicio, las grabaciones de vídeo y audio de las prácticas sexuales. Si bien ella ha dado casi mayor relevancia a los audios que a los vídeos. Sarasate ha considerado probada la agresión sexual por cuanto se escucha en las grabaciones cómo los hombres mantienen una "actitud de colaboración entre ellos" ("Illo vamos a organizarnos" o "Espérate no la levantes tanto" y otra "imperativa" hacia la víctima, ordenándole prácticas sexuales ("Cómeme eso" "no chilles o "chupa aquí").

Además, ha especificado que no se oye en los vídeos ni una sola palabra de la víctima, lo que coincide con el relato de "dejarse hacer" para salvaguardar su integridad o su vida.

Según la portavoz del Ministerio Público, las imágenes no prueban consentimiento de la víctima "que estaba todo el tiempo con los ojos cerrados" y en posiciones de inferioridad. Ninguna de las imágenes demuestra, ha asegurado, la versión de los acusados de que ella estuviera de acuerdo en mantener relaciones sexuales.

La Fiscalía cree veraz el testimonio de la joven víctima y recuerda que por sí solo puede enervar la presunción de inocencia de los acusados. "No consintió y se dio cuenta demasiado tarde de lo que le estaba pasando".

Además, considera probado que una de las reacciones compatibles con la agresión sexual es que la víctima no oponga resistencia. Citando jurisprudencia ha asegurado que no debe presuponerse una "respuesta de heroína (por parte de la víctima) para que se considere agresión sexual". A su juicio, el relato veraz y coherente de la denunciante, las pruebas periciales, así como los testimonios de los que la atendieron demuestran que "sintió un miedo atroz" ya que "la intimidación fue gravísima" lo que "impidió su defensa". "No podía escapar, solo someterse" ha incidido en relación a la superioridad numérica y ambiental, por el rellano en el que la tenían rodeada.

La fiscal ha desechado que los acusados puedan alegar "error de prohibición", es decir que no supieran que la relación no era consentida. Cree la fiscal que el que ejecuta la acción debe despejar dudas y nunca le preguntaron a la joven si ella quería participar y seguir en dichas prácticas.

En relación al relato efectuado por los acusados, la Fiscalía ha considerado que se la prepararon, porque no testificaron ante un juez hasta dos meses después de ser encarcelados. Considera que mienten cuando dijeron que la joven dijo que ella sola podía con los cinco, "porque en todo momento creyó que eran cuatro los agresores". También desconfía porque no enseñaron en primera instancia los vídeos grabados que luego han defendido como prueba de sexo consentido.

Los acusados han mantenido en casi toda la exposición el semblante serio y contenido. Dando sorbos a botellas de agua y compartiendo caramelos. Custodiados por una quincena de policías forales, dos de los cuales vigilaban al público, que no hubiera nadie grabando la sesión o fotografiándola. Las miradas más prolongadas se las llevaron los compañeros de la prensa que precisamente por no admitirse cámaras en la sala esbozaban su retrato en blocs de dibujo.

En su exposición de los hechos, la fiscal se ha preguntado por qué le quitaron el móvil. "Si se lo pasaron fenomenal lo normal hubiera sido intercambiar el teléfono para verse en Madrid o Sevilla" ha dicho en referencia a la confesión de que le robaran el teléfono de la riñonera.

La Fiscal también ha aludido pormenorizadamente al testimonio de todos los testigos que trataron a la víctima después de la agresión sexual continuada que ratificarían la versión de la víctima. Sobre la ausencia de lesiones graves, el Ministerio Público ha señalado que no es óbice para que haya habido agresiones sexuales.

En conclusión, el Ministerio Público cree que hay pruebas contundentes de que de manera "conjunta y organizada" y sin que la víctima sospechara nada, ejerciendo la fuerza mínima neceesaria la obligaron a prácticas sexuales y cuando terminaron "la dejaron tirada, semidesnuda, y sin móvil".