El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado en la mañana de este lunes en Algeciras el nuevo modelo arquitectónico de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que quiere implantar en España en los próximos años. Este responde básicamente a una construcción de nueva planta, con edificaciones completamente nuevas, a diferencia de los que están funcionando actualmente, que se crearon sobre inmuebles destinados para otros usos, como antiguas cárceles o comisarias.

El nuevo CIE de Algeciras se construirá en una parcela de 20.000 metros cuadrados y comenzará a construirse a lo largo de 2018. El centro contará con nueve edificios residenciales con capacidad para 705 personas, convirtiéndose en el más grande de España.

El CIE de Algeciras será el más grande de España y empezará a construirse en 2018Estará dotado de estancias con aseo y ducha incluidos, enfermería con camas hospitalarias, zona para servicios sociales y ONG, lavandería, sala de juegos y un edificio multifuncional con biblioteca, sala de reuniones y espacios para el culto religioso, entre otros servicios. Asimismo tendrá locutorios y una gran sala de comunicaciones para que los internos se puedan comunicar con sus abogados y con personas ajenas al CIE y con las que tengan algún vínculo. Se plantean en esta zona de comunicaciones dos flujos paralelos de internos. Habrá también una zona de servicios generales, con cocina, lavandería y almacenes.

Juan Ignacio Zoido ha destacado en este sentido que los nuevos CIE que se irán construyendo, para cubrir las necesidades existentes o para sustituir o reforzar los actuales, estarán basados asimismo en el modelo que hoy se ha presentado.

Este nuevo modelo quiere implantar un mismo funcionamiento para todos los CIE en el que los inmigrantes se distribuyan por sexo, procedencia, nacionalidad y religión, y que cuente con todos los servicios asistenciales, desde enfermería a espacios para abogados y ONG.

Zoido ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, cuyo consistorio cederá una parcela de 20.000 metros cuadrados para la construcción de un nuevo CIE en esa localidad gaditana, que sustituirá al actual. De esos 20.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento ya ha cedido un total de 10.000 metros cuadrados, y los otros 10.000 metros cuadrados restantes lo hará próximamente.

Zoido aboga porque sean un cuerpo civil de funcionario quien custodie a los inmigrantesEl ministro del Interior ha subrayado que los CIE son "una herramienta necesaria para hacer efectiva la política migratoria de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal". En su opinión, centros como el nuevo CIE de Algeciras permitirán ampliar la capacidad de acogida y acabar con soluciones transitorias como las que se han dado en Archidona.

Archidona,"mejores condiciones que cualquier CIE"

Precisamente respecto a la solución de Archidona, Zoido ha asegurado que el internamiento de más de 500 inmigrantes en la cárcel de esta localidad malagueña es "una situación excepcional y provisional", y ha afirmado que este centro "tiene infinitamente mejores condiciones" que cualquier otro CIE de España.

Zoido se ha referido en Algeciras (Cádiz) a las críticas que ha suscitado la decisión de internar a los inmigrantes en una cárcel, señalando que fue una decisión producto del "colapso del sistema" por el elevado número de personas que han llegado a las costas españolas.

Según el titular de Interior, este internamiento está previsto por la legislación española y europea "como demuestra el hecho de que hasta siete jueces" autorizaron los traslados. El ministro ha recordado que era una situación que no se podía "obviar" y ha lamentando que se critique "sin ofrecer ninguna alternativa" ante la llegada de centenares de inmigrantes "que no sabemos ni siquiera quien son".

Ha explicado que en este centro "los internos tienen los mismos derechos y garantías que en cualquier otro CIE" y disponen de unas instalaciones en "infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIES que hay distribuidos por todo el territorio".

Tras recordar que el centro penitenciario de Archidona no estaba todavía inaugurado, ha señalado que es la prisión más de moderna y con mejores instalaciones. "Es una infraestructura a estrenar", ha dicho el ministro tras lamentar que se hayan producido en estos días "destrozos", como que se hayan arrojado fuera mantas, almohadas y colchones. "Ya veremos cómo quedan", ha apuntado tras afirmar que estos destrozos "no los han causado los funcionarios de Policía que están ahí dentro".

El ministro ha asegurado que la decisión se tomó "tras un fin de semana muy intenso" en el que todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma de Murcia, a la que habían llegado los inmigrantes, y la alcaldesa de Archidona "colaboraron de forma ejemplar, sin distinción de colores políticos".

Zoido ha insistido en que habló también con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, cuando se acordó que el mejor lugar para que fueran "esa cantidad de argelinos que habían sido salvados del mar" era la cárcel de Archidona.

Funcionarios para custodiar a los inmigrantes

El ministro aprovechó la presentación del centro de Algeciras para hacer un llamamiento a todos los partidos políticos para que aporten sus ideas y sugerencias a este modelo en el que el Gobierno lleva trabajando este último año. Así, según señaló el titular de Interior, una vez que ha quedado clara la instalación que se quiere para el futuro, "el objetivo es determinar el nuevo modelo de CIE".

En este sentido, Juan Ignacio Zoido señaló que ahora se debe definir, por ejemplo, tanto el papel que deben desempeñar las ONG como el personal que debe encargarse de la custodia de los inmigrantes que entran de forma ilegal a nuestro país, "si debe seguir siendo la Policía como hasta ahora o si es preferible que lo haga un cuerpo civil de funcionarios", opción esta última por la que ha abogado.