Leticia Dolera, un ariete contra "la cultura de la violación"

La actriz española Leticia Dolera adora su profesión. Estudió interpretación en Los Ángeles, en la escuela de Juan Carlos Corazza y en la de Nancy Tuñón, estudió canto con Susana Domènech, aprendió jazz con Karen Taft, se formó en danza clásica con Coco Comín y en juego e improvisación con Peter Gadish.

Además, en 2015 se estrenó también como guionista y directora con Requisitos para ser una persona normal, su primer largometraje delante y detrás de las cámaras. Sin embargo, su imagen ha trascendido ya su faceta cinematográfica. Cada vez más, Dolera se ha convertido en España en un icono feminista, en una poderosa voz de denuncia del acoso sexual, un ariete contra la cultura del machismo.

No hay más que echar un ojo a su cuenta oficial de Twitter para descubrir cuáles son los temas que más le preocupan. Hay días en los que es complicado encontrar un tuit o retuit suyo que no esté relacionado con la lucha contra la violencia de género. De los cuatro rasgos que ella misma destaca en la red social, "actriz, directora, feminista y mata-zombies profesional", sin duda el tercero es el que más predomina estos días.

Más aún en el último mes, en el que, tras conocerse el alcance del caso Harvey Weinstein, Dolera decidió revelar que ha sido víctima de abusos sexuales en dos ocasiones durante su trayectoria profesional.

La actriz volvió a demostrar su activismo hace un par de semanas, cuando acudió como madrina a una experiencia de cine inmersivo organizada por Vodafone Yu, una proyección de REC 3 en Barcelona, en la misma finca donde se rodó la película, que mezcló el pase de la película con escenas reales en directo en torno a los asistentes.

Los papeles para mujeres son menos en cantidad y además hay menos diversidad

Dolera acudió allí como "mata-zombies profesional", pero eso no le impidió realizar un nuevo alegato para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual, empezando por su área profesional, el cine, donde cree que siguen existiendo importantes hándicaps para el género femenino, según explicó a 20minutos al hablar por la escasez de papeles para mujeres.

"No es una cosa subjetiva, es algo que nos dicen los datos, que los papeles para mujeres son menos en cantidad y además hay menos diversidad, sobre todo en cuanto a edad y físico. Encontramos personajes masculinos mucho más diversos, de físicos y edades distintas, pero los protagónicos femeninos todavía siguen anclados en el mito de la belleza y la juventud", explica la actriz.

Cree que las cosas van cambiando para bien, pero muy poco a poco, con la televisión estadounidense a la cabeza. "En la tele americana sí que se están desarrollando, desde hace años ya, personajes femeninos protagónicos interesantes como El cuento de la criada o Big Little Lies, o también la británica Marcella. El otro día empecé a ver una que se llama Liar, sobre la violación", cuenta Dolera, que cita entre sus referentes españoles a Carmen Machi, Victoria Abril, Carmen Maura, María León y Aura Garrido.

De fuera de nuestras fronteras, admira a Isabelle Huppert y Juliette Binoche, y asegura que, cuando empezó a escribir su largometraje, se "miraba mucho en Julie Delpy, Lena Dunham o Valérie Donzelli, que son actrices que han escrito, dirigido y protagonizado sus propios proyectos".

Respecto a la oleada de denuncias surgidas a raíz del caso Weinstein, la actriz no cree que sea algo surgido ahora mismo, sino que simplemente no se le había prestado atención hasta ahora. "Sí que ha habido muchas mujeres que han denunciado, lo que pasa es que, como vivimos en la cultura de la violación, se tiende siempre a desconfiar de las víctimas. Entonces, los testimonios de mujeres que habían salido hace años acusando a Weinstein, por ejemplo, se silenciaron, porque nadie las creyó, se pensaron que buscaban la fama. No ha sido hasta que un periodista, hombre, ha recopilado diez casos, que se le ha dado credibilidad a todas estas mujeres".

Twitter tiene que servir para informarte pero luego hay que salir a la calle

La intérprete cree que "no se trata de que salgan todos los casos de acoso a la luz, que también, sino que deben servirnos para, como sociedad, hacer un cambio profundo y analizar de dónde viene todo esto, porque no viene de hombres que les da por acosar, viene de que vivimos en la cultura machista. Nos educan en el machismo", asegura.

"Todas estas personas no son locos o enfermos, son hombres normales hijos del patriarcado que han sido educados en la dominación y en creer que las mujeres les pueden pertenecer, y las propias mujeres en creer que es natural aguantar según qué cosas", añade Dolera.

Sí considera que las cosas han mejorado "respecto a cuando en España teníamos el manual de la buena esposa durante la dictadura franquista, pero ha sido gracias a los movimientos feministas que las cosas han ido cambiando poco a poco, que hemos conseguido el derecho al divorcio, el derecho a tener un pasaporte, a poder viajar, a poder trabajar". "Todo eso no ha sido gratis, ha sido gracias a la lucha, y hay que seguir luchando para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres", asevera.

Y ella sigue luchando, utilizando Twitter como una medio de comunicación clave en este proceso. "En cuanto al feminismo sí que creo que las redes sociales han sido una herramienta en la que las mujeres nos hemos apoyado bastante, porque nos ha servido para comunicarnos entre nosotras y para ver que no estamos solas ni estamos locas ni somos una histéricas sino que nos pasan a todas las mismas cosas", explica, pero advierte que también pueden funcionar como armas de doble filo "en el sentido de que, en lugar de ir a una manifestación, muchas personas pueden conformarse hacer un retuit".

"Twitter tiene que servir para informarte pero luego hay que salir a la calle", sentencia dejando claro que ella sabe muy bien qué filo hay que usar en cada ocasión.