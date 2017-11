Sánchez pide a Rajoy que "cumpla su palabra" de reformar la Constitución

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "aclare las dudas" que se han generado sobre la promesa que le hizo personalmente de abrir en seis meses la reforma constitucional y le ha exigido que "cumpla su palabra".

"Señor Rajoy, expresamente me dirijo a usted, que se comprometió conmigo a abrir en seis meses la reforma constitucional; le pido que aclare las dudas y cumpla con su palabra; no me lo debe a mí, se lo debe al conjunto de los españoles", ha apelado Sánchez al presidente en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

En él, el líder del PSOE ha presentado al primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, que ha explicado que quiere ser presidente para "superar la división de los catalanes".

Sánchez considera que la Carta Magna debe pasar la "ITV del siglo XXI"Sánchez, que ha bromeado con el hecho de que a Iceta sus asesores no le dejen bailar en esta campaña electoral -"conociéndote no sé si van a lograrlo", le ha dicho-, ha asegurado que, con él al frente de la Generalitat, Cataluña estaría gobernada "al ritmo del sentido común, la convivencia y la justicia social".

Pero en las últimas semanas tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como otros dirigentes 'populares' han rebajado las expectativas en torno a la comisión, sugiriendo que estas reformas no se podrían abrir sin un amplio consenso. Rajoy, en cambio, ha guardado silencio respecto del compromiso concreto que adquirió con Sánchez.

Volver a implicar a Cataluña

Sánchez reivindica una reforma constitucional que "vuelva a implicar" a Cataluña en un "proyecto colectivo" basado en la "unión capaz de volver a ilusionar". En este sentido ha asegurado que la Carta Magna debe pasar la "ITV del siglo XXI" e incorporar derechos sociales que tenga el rango de derecho constitucional.



A su juicio el país no se une con "las telas de banderas" sino con un proyecto "compartido" desde el "derecho a convivir" y una perspectiva "progresista" siempre "abierta al diálogo". Reiterando que éste debe avanzar en la España autonómica de corte federal y garantizar derechos sociales como la sanidad o la igualdad entre hombres y mujeres.



Por ello, Sánchez ha criticado el "conservadurismo" del PP y Ciudadanos que reivindica una "unidad sin fe", sin basarse en medidas concretas ni ceñirse a lo pactado en el acuerdo de investidura. "El 86 por ciento del acuerdo de investidura sigue sin ser cumplido. España no se construye con la simple fe", ha asegurado.



El secretario general socialista ha presentado a Miquel Iceta, candidato del PSC en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, al que ha descrito como una figura de "cambio solvente y seguro" para reparar la "fractura" que ha supuesto el independentismo. Y le ha situado fuera de la dinámica de bloques entre una derecha "esclava de sus actos pasados" y de un independentismo que ha incurrido en un "error histórico"