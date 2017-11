Artur Mas reconoce que el error más importante del 'procés' estuvo en "marcarse plazos"

Tomar decisiones de manera pausada. Artur Mas cree que por ahí pasa la clave del potencial proceso de independencia de Cataluña, algo que según él no se ha hecho. "El error más importante ha estado en marcarse una serie de plazos", dijo el expresidente de la Generalitat.

En un cara a cara con José Luis Rodríguez Zapatero en Salvados, Mas reconoció que durante todos estos meses "se ha producido una división en la población, pero eso es inevitable cuando se convoca un referéndum".

Apeló a su propio ejemplo para defender la posición de la calma: "Yo mismo puse un plazo de dieciocho meses porque también recibía presiones". Además, quiso añadir que "el procés no se puede convertir en una especie de prueba, hay que evitar los plazos rápidos".

Sobre la propuesta de reforma de la Constitución, Mas insistió en que "el Gobierno no quiere ningún tipo de cambio" y que "ahora las negociaciones son más complicadas por el 155 y por el hecho de que hay gente en prisión".

"No puede ser a blanco o negro"

Zapatero por su parte acusó a Mas de dividir a la sociedad catalana. El expresidente del Gobierno explicó que "no todo puede ser blanco o negro, un sí o un no" y esgrimió que "por eso ningún país reconoce el derecho a decidir, porque la democracia tiene unos mecanismos para no ser socabada".

Eso sí, el socialista añadió que no se sintió "cómodo" con la aplicación del 155, algo que según él solamente ha servido "para convocar unas elecciones que tenían que haber sido fijadas por Puigdemont". Además, quiso concluir sentenciando que "el Govern se cesó a sí mismo en el momento que huyó".