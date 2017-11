Un cantante chileno acusa a Disney y Demi Lovato de plagio por la canción de 'Frozen'

Frozen es uno de los grandes éxitos de Disney en su historia y uno de los mayores en los últimos años. La película, cuya trama se sitúa en el ficticio reino escandinavo de Arundel y cuenta las peripecias de las hermanas Anna y Elsa, arrasó en taquilla, en alquiler doméstico y en merchandising. Uno de los motivos de su éxito fue su canción central, Let it go (en la versión en español, Suéltalo y para Latinoamérica, Libre soy). Pero ahora, el gigante del entretenimiento se enfrenta a una denuncia por plagio, informa TMZ.

Se trata del cantante chileno Jaime Ciero. Este artista asegura que Let it go es un plagio de su canción Volar, que data de 2008 (mientras que la película se estrenó en 2013). Ciero ha demandado a Disney, a Demi Lovato (que grabó la versión para el disco) y a Idina Menzel (que grabó la versión para la película).

Ciero exige parte de los beneficios generados por la película, la banda sonora y la mercadotecnia generada por Frozen.

Aquí, ambas versiones: