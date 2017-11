Una alerta de incidente provoca una evacuación masiva de la estación de Oxford Circus

La Policía de Londres lanzó este viernes una operación de evacuación en respuesta a un "incidente" dentro de la estación de Oxford Circus, desde donde había recibido avisos de posibles disparos. También ha ordenado a los peatones de la cercana Oxford Street que abandonen la calle. Poco después, la Policía comunicó no haber hallado "rastro alguno de sospechosos, pruebas de disparos efectuados ni de víctimas", a pesar de lo cual informaron de que seguían inspeccionando la zona.

Otras imágenes 2 Fotos

Antes, la Policía Metropolitana había informado en un comunicado de que recibió los primeros avisos a las 16.38 (hora local) y ha respondido "como si se tratase de un incidente terrorista". Así, hasta la zona se desplazó un gran número de agentes armados.

"Si estás en Oxford Street, entra en un edificio y quédate en el interior hasta nuevo aviso", recomendaron las fuerzas de seguridad en su nota, en la que habían descartado tener constancia de daños personales de momento.

La Policía de Transportes ha confirmado en Twitter el cierre de la estación de metro de Oxford Circus y de la cercana Bond Street hasta que se esclareciera lo ocurrido.

Una periodista de la cadena pública BBC ha contado que vio a gente saliendo de la estación de Oxford Circus en "estampida". "Varias personas me dijeron que creían que había disparos o un fuego" en el interior, ha relatado.

De hecho, los bomberos de Londres han revelado en Twitter la movilización de tres camiones y 15 bomberos hacia la zona.

A las 18.47, Metro de Londres anunció que las estaciones cerradas han reabierto con normalidad. Sólo hay una mujer herida, leve, debido a la evacuación.



Police called at 16:38 to a number of reports of shots fired on #OxfordStreet & underground at Oxford Circus tube station. Police have responded as if the incident is terrorist related. Armed and unarmed officers are on scene and dealing along with colleagues from @BTP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 de noviembre de 2017

If you are on #OxfordStreet go into a building and stay inside until further direction. Avoid travelling to the Oxford Street area. At this stage police have not located any causalities. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 de noviembre de 2017

We were called at 1643 to an incident at Oxford Circus tube. Three fire engines & 15 firefighters are in attendance. Please avoid the area. Follow @BTP & @metpoliceuk for more information #OxfordStreet — London Fire Brigade (@LondonFire) 24 de noviembre de 2017

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 de noviembre de 2017

Oxford Circus and Bond Street stations now both reopened and all trains are stopping normally. — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 24 de noviembre de 2017