Juristas creen que el Tribunal no tardará más de 15 días en dictar la sentencia de 'La Manada'

Con los testigos de la defensa, este jueves se terminaron las sesiones a puerta cerrada del juicio contra los cinco acusados de violar a una joven de 18 años en un portal durante los Sanfermines de 2016. El próximo lunes y el martes será cuando las acusaciones y las defensas pongan sobre la mesa sus argumentaciones finales sobre un caso que varios juristas consultados prevén tenga sentencia dictada y pública en un plazo cercano a los 15 días.

"No creo que sea díficil llegar a una sentencia" o "no tiene porqué retrasarse más de quince días, el juicio ha ido según los plazos previstos y la mayor parte de la información ya la tenía el Tribunal desde la instrucción", señalan distintas fuentes.

El catedrático en derecho penal por la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, no se atreve a ser tan ajustado, porque la fecha dependerá de la carga de trabajo del tribunal, pero admite que "la prueba decisiva está en las declaraciones de los acusados y en la de la posible víctima. O sea, qué declaración resulta más creíble. Para ello puede haber indicios periféricos en la conducta posterior de la víctima, informes periciales, las pruebas físicas, etc", añade.

Por su parte, Amalia Fernández Doyagüe, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera que no cree que sea difícil para el Tribunal llegar a un veredicto porque los elementos "han ido quedando claros desde la instrucción y en las resoluciones a los recursos ha habido ya acreditación de los hechos. Ahora solo tendrá que darse forma a esos hechos probados".

A su juicio, hay pruebas suficientes que acreditan los elementos del tipo que se juzga, la violación grupal a una joven, entre las que destacaría "una declaración consistente, única y contundente" de la víctima en el sentido de que ella "no prestó consentimiento".

Entre las pruebas Fernández Doyagüe destaca los informes de las personas que acogieron a la víctima después de la supuesta agresión sexual, así como el informe policial. Entre los hechos probados la penalista destaca como elementos de cargo la "superioridad" de los acusados, no solo en número, cinco hombres, sino también en edad, "que alguno casi duplicaba la edad de la víctima", señala.

En cuanto a si hay base para una condena, el catedrático Manuel Cancio lamenta no poder pronunciarse de modo concluyente. "Hay que haber visto a la víctima declarar (y a los acusados) y conocer todas sus declaraciones, ante la policía, ante los testigos que la atendieron...". Sin embargo, añade que en España "desde hace muchos años" no es necesaria "prueba de resistencia" de la mujer. Para él "el mero hecho de que sean cinco varones, cinco, en un espacio reducido y sin posibilidad de recabar auxilio es algo a tener en cuenta para valorar que no hubiera que usar la violencia y bastara la intimidación".

Los juristas consultados coinciden en que, a pesar del revuelo mediático y social que está causando el proceso a la autodenominada 'La Manada', éste no será un caso histórico. Coinciden en que no es, ni de lejos, el primer caso de violación grupal que se juzga en España, ni será el último. Por delante queda, por ejemplo, el juicio a otros cinco acusados de violar a una turista danesa en la isla de Gran Canaria las pasadas navidades.

Tampoco los juristas consultados esperan una sentencia ejemplarizante. "No haría ninguna falta, no hay que sentar ninguna jurisprudencia nueva. Sin ejemplaridad ni dada, las penas que prevé el Código Penal español para este tipo de hechos son muy severas, y cuando concurren circunstancias agravantes como la de actuar en grupo, y realizar un contacto sexual especialmente humillante, la pena es muy grave, superior a un homicidio", explica Cancio.

En relación a la actuación de las defensas durante el juicio, los abogados creen que se han centrado en su papel y que el martes, en su alegato final, considerarán que no ha sido acreditado que sus defendidos agredieran sexualmente a la denunciante. La presidenta de Themis critica que hayan basado su estrategia en desacreditar a la víctima y lo achaca a que "no tenían ninguna defensa posible". Sus dardos también afectan al Tribunal, por alterar el orden de las declaraciones de la víctima y los acusados y por admitir como prueba un informe de detectives privados sobre la vida posterior de la denunciante.

Cancio añade que "por lo que se ha publicado" le parece "altamente improbable que la joven mienta. "¿Qué mujer está llorando y en shock en la calle después de una relación consentida?", se pregunta.