La defensa de La Manada cree que el caso da un "giro radical" porque la joven sabía le grabaron

El abogado de tres de los acusados de la supuesta violación grupal de Sanfermines, Agustín Martínez Becerra, cree que el caso ha dado un giro "radical" por el testimonio de una policía que ha declarado cómo la víctima le transmitió que sabía que la habían grabado con un teléfono móvil.

También Jesús Pérez, abogado de otro de los acusados de la supuesta violación grupal, ha manifestado que la agente que recogió la denuncia de la joven ha dicho este jueves en la sesión de la vista oral que la denunciante le trasladó que sabía que los acusados la estuvieron grabando durante los hechos, lo que a su juicio evidencia que "hay una posibilidad de que ese fuera el verdadero motivo de la denuncia". A su juicio, este hecho motiva que "hay una posibilidad de que ese fuera el verdadero motivo de la denuncia".

Como viene siendo habitual, este hecho ha motivado un cruce de declaraciones a la puerta de la Audiencia entre los abogados de la defensa y de la acusación.

El abogado de la acusación particular, Carlos Bacaicoa, ha manifestado que la policía que recogió la denuncia de su defendida se "habrá equivocado" este viernes en la vista oral al manifestar que la joven le dijo que sabía que los acusados la habían grabado durante los hechos. El letrado se ha preguntado que si hubiese sido así "¿por qué no se recogió en la declaración?", "¿por qué no consta?". "Eso me pregunto yo", ha indicado, para señalar que no ha podido preguntarle en la sala porque cuando ha hecho esa afirmación se le había pasado el turno de preguntas.

Sobre el hecho de que la denunciante siempre ha mantenido que no sabía que los acusados la estaban grabando, Bacaicoa ha dicho que "sí, eso ha mantenido siempre". "No está escrito en la denuncia que ella sabía que la habían grabado", ha insistido el letrado.

"Si no se recoge es porque no te lo han dicho. La policía se habrá liado, se habrá equivocado, han pasado 16 meses. No lo vamos a atribuir a mala voluntad", ha expuesto, para añadir que este tema "no va a afectar" a su acusación. "En ninguna declaración ella dice que le han grabado, que supiera que le han grabado", ha incidido.

La defensa de uno de los acusados por la supuesta violación grupal ha retirado de la causa el informe que encargó a detectives privados sobre la actividad que realizó la joven denunciante en sus redes sociales. Así lo ha comunicado el abogado durante la última sesión del juicio por estos hechos antes de que el próximo lunes y martes las partes expongan sus informes de conclusiones.

No obstante, sí se mantiene en la causa una foto que publicó la joven denunciante en una red social. Esta imagen está incorporada a petición del abogado de tres de los acusados.

Nulidad del proceso

El Ministerio fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares mantienen sus peticiones de prisión para los acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, una vez concluida la práctica de la prueba en el juicio y a la espera tan solo de que la próximas semana las partes presenten sus conclusiones.

Por su parte, la defensa de uno de los acusados ha reclamado la nulidad del juicio por vulneración de derechos fundamentales. Las otras defensas piden la absolución de los acusados.

Está previsto que el Ministerio fiscal solicite tras su informe de conclusiones el próximo lunes un total de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclamará 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra pedirán 25 años y nueve meses de prisión.