Un colegio de Lleida suspende actividades de Navidad por situación política

El colegio Mare de Déu de Montserrat de Les Borges Blanques (Lleida) ha decidido anular la representación del pesebre viviente que, concretamente este año, cumple 25 años en el centro, por la situación política que vive el país y "la escuela catalana".

Según ha anunciado el equipo directivo mediante un comunicado, "no podemos hacer ver que no pasa nada a nuestro alrededor" y, por tanto, "continuar con las rutinas de un curso normal es engañarnos ante las amenazas y mentiras que se extienden sobre la escuela catalana"."Como colegio nos sentimos atacados", añaden.No podemos hacer ver que no pasa nada a nuestro alrededor"

La decisión, tal y como explican, "no ha sido nada fácil", pero como educadores consideran que "no podemos cerrar los ojos ante lo que pasa en nuestro entorno".

Asimismo, consideran que este año "no tenemos nada que celebrar, ya que hay gente en la prisión que lucha por todo lo que nos representa".

El colegio también ha decidido suspender el concierto de Navidad, que se celebraba cada año por la noche para todas las familias. No obstante, en las aulas sí que se organizarán actividades relacionadas con la Navidad y el paje real visitará a los alumnos el 20 de diciembre

