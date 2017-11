Natalia Sánchez asegura que fue víctima de acoso: "Cuando lo sufrí, lo corté como pude"

En pleno escándalo sexual en Hollywood —con varios actores, como Kevin Spacey, en el punto de mira— y el testimonio de la Leticia Dolera aún en el recuerdo, la actriz Natalia Sánchez, inolvidable por su papel de Teté en Los Serrano, ha reconocido haber sido víctima de acoso sexual. "Sí, he tenido experiencias así y se viven continuamente. Viví una situación muy incómoda en que sobrepasaron el límite aunque afortunadamente no llegó a nada", declaró la intérprete a La Vanguardia".

Sobre esa situación ha evitado ofrecer más detalles, pero cree que a día de hoy no reaccionaría igual. "Cuando me ocurrió no tenía herramientas, lo corté como pude". Por ello, insta a los gobiernos a dotar de herramientas a la sociedad, "de escuelas a concejalías, para que exista un protocolo que respete siempre a la víctima, la parte débil".

Sánchez sostiene que el micromachismo es "el peligro real de este problema y está detrás de todo" porque "no se trata solamente del caso concreto de una agresión". "Que entre una chica en tu camerino y te diga 'es que este tío me acaba de decir que no sé qué o me ha hecho un comentario sobre el escote que...'. ocurre en el día a día en todos los sectores y empleos, o por la calle, gente que se permite hacer comentarios sobre tu sex-appeal o lo apetecible que eres. Y no tienen por qué; si tú no has dado permiso para esas actitudes es una violación de tu intimidad", añade.

Y además hace un llamamiento a los hombres, quienes "juegan un papel importante" para apoyar a las mujeres. "Si alguien hace un comentario, él puede denunciar; que no tenga que ser la mujer quien se gire y pregunte '¿Por qué me dices eso?' sino el compañero de al lado. Y si ves algo en la calle, que lo denuncies", concluye.