Iñaki Urdangarin vuelve a pedir su absolución: "No se puede demandar al olmo por no dar peras"

Iñaki Urdangarin ha vuelto a pedirle al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos por los que fue condenado en el marco del caso Nóos. En un escrito del que informa este martes El Mundo, el exduque de Palma alega que él no se ocupaba "ni de temas contables ni financieros ni fiscales" y agrega en su argumentación que "no se puede demandar al olmo por no dar peras".

El marido de la infanta Cristina fue condenado en febrero a seis años y tres meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública.

El caso llegó al Supremo el 3 de julio, cuando la Fiscalía presentó su recurso reclamando aumentar la condena en un mínimo de 10 años y un máximo de 14 años de cárcel, dependiendo la pena alternativa que el alto tribunal considere más apropiada imponer en este caso.

En agosto, Urdangarin ya reclamó su absolución, defendiendo que actuó únicamente como "un mediador sin conocimientos de Derecho de Administrativo" para conseguir, con sus "contactos deportivos e institucionales", que Baleares celebrase unos foros sobre Turismo y Deporte o patrocinara "al mejor equipo del mundo de ciclismo".

"Inexistencia" de delitos fiscales

El exduque de Palma, en su argumentación, explica que el dinero público desviado por los eventos organizados por Nóos "ha ido oscilando a lo largo del tiempo (...) El dibero obtenido por su organización fue legalmente obtenido y, aplicado, a pesar de lo suplicado por el Ministerio Fiscal".



Urdangarin también hace hincapie en la "inexistencia" de los delitos fiscales por los que ha sido condenado: "La Agencia Tributaria en sus distintos informes ha ido creando diversas teorías, cálculos, escenarios tributarios, con la finalidad de poder atribuir delito fiscal".

Será el Tribunal Supremo el encargado de decidir, en estos próximos meses, sobre la sentencia definitiva del caso.