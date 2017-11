El presidente del TSJC afirma que muchos jueces quieren dejar Cataluña por el 'procés'

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha asegurado este martes que algunos jueces están empezando a comentar la posibilidad de marcharse de Catalunya a causa del proceso independentista.

Según ha dicho, los juzgados catalanes han recibido varias peticiones de jueces para ser trasladados de esta comunidad por la "situación de tensión personal" desencadenada por el proceso independentista.

"El escenario que hemos vivido los últimos meses hace que nos hayan llegado comentarios de compañeros para marchar fuera pero una cosa es hacer el comentario y otra concursar directamente a un destino fuera de la comunidad", ha afirmado en Lleida, donde este martes se ha reunido la Sala del Govern del TSJC.

Barrientos ha concretado que algunos han manifestado que "han vivido una situación de tensión e inquietud personal que les hace tomar este tipo de decisiones" y ha insistido en que este análisis, es provisional y que las cifras se conocerán con el tiempo.

"No es una tónica general, no es una desbandada, no quiero anticiparme a un escenario que ojalá no se dé, para nosotros es importante, vital, mantener la plantilla judicial que está consolidada aunque tenemos movilidad de jueces jóvenes. Para nosotros sería problemático que se marcharan magistrados que ya están aquí de manera permanente ", ha agregado.

Preguntado por los comentarios en las redes de personas que mostraban alegría por la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza ha considerado que esas afirmaciones son "lamentables" y que a nivel judicial corresponde a los fiscales decidir si puede tener consecuencias jurídicas.