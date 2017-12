De la selva de 'Jumanji' a 'Star Wars': los estrenos de cine para acabar el año

Sea en el terreno de la animación o llevándonos a galaxias muy lejanas, las películas de Disney han copado la mayor parte de la atención en los estrenos de estas navidades. Su alianza con Pixar ha dado un nuevo fruto, el largometraje Coco, en cines desde el pasado viernes 1 de diciembre, y la adquisición de Lucasfilm le está asegurando tener una nueva entrega de Star Wars a punto para estas fechas tan entrañables. Así ha ocurrido en los dos últimos años, y así será unos cuantos más. La próxima será el episodio VIII, Los últimos Jedi, en nuestras pantallas a partir del día 15. Además, la secuela de Jumanji, a partir del viernes 22, apunta a ser una de las sorpresas de estas fiestas.

Aún falta una buena ración de estrenos para terminar este 2017. Habrá dramas familiares, cine de autor y otras propuestas de animación que intentarán hacerse con su público. Aunque el título más esperado es Star Wars VIII: Los últimos Jedi con Rey (Daisy Ridley) adiestrada por el maestro Luke Skywalker (Mark Hamill) y siendo tentada por el lado oscuro de la fuerza. Será la película con mayor duración de toda la saga, dos horas y media, además de significar la emotiva despedida de Carrie Fisher como princesa Leia, fallecida el 27 de diciembre del pasado año.

En 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla', los protagonistas pasarán del mundo real al de Jumanji a través de un videojuegoPara hacer frente a la superpoblación, unos científicos idean un tratamiento para miniaturizar a las personas. Es el punto de partida de Una vida a lo grande con una pareja, encarnada por Matt Damon y Kristen Wiig, que deciden someterse al experimento para lograr una vida mejor, con más recursos y dinero. Comedia y drama sorprendente de la mano de Alexaner Payne, el director de Nebraska o Los descendientes.

Se estrenará el 22 de diciembre, la misma fecha que Ferdinand, un largometraje de animación de 20th Century Fox que intentará competir con Disney. Su protagonista es un toro bravo bonachón y pacífico, pese a que ha nacido para saltar al ruedo. Entre sus escenarios, la madrileña plaza de Las Ventas o el Puente Nuevo de Ronda. Está basado en un relato de Munro Leaf y que precisamente Disney ya adaptó en 1938, en un corto de ocho minutos.

Comedia, drama, pasión y gánsters se entrelazan en Wonder Wheel, la nueva película de Woody Allen. En el Nueva York de los años 50, y en el famoso parque de atraciones de Coney Island, cuatro personajes cruzarán sus destinos: una ex actriz (Kate Winslet), su esposo y trabajador en la noria (Jim Belushi), un apuesto socorrista que sueña con ser escritor (Justin Timberlake) y una muchacha que se esconde de unos mafiosos (Juno Temple).

Pero la novedad más esperada de ese fin de semana del 22 al 24 de diciembre será la de Jumanji: Bienvenidos a la jungla. Uno de los títulos de aventuras y fantasía emblemático de los años 90 que protagonizó Robin Williams. La secuela ha fichado a Dwayne Johnson, Jack Black y Karen Gillen (de la serie Doctor Who). Cinco adolescentes serán absorbidos al mundo de Jumanji, a través de un videojuego en lugar de un juego de mesa. Y, de nuevo, no podrán regresar al mundo real hasta que la partida haya acabado.

En cuanto a cine de autor con la argentina Alanis, el relato de superación de una prostituta y madre soltera que fue recompensada con los premios a la mejor dirección (Anahí Berneri) y actriz (Sofía Gala) en el pasado festival de San Sebastián. Se estrenará el 15. La producción rusa Demasiado cerca (Tesnota) el viernes 22 y, para el 29, la francesa Una bolsa de canicas, con dos hermanos judíos luchando por sobrevivir en la Francia ocupada por los nazis; y Olvídate de Nick, una comedia de la directora alemana Margarethe von Trotta.

Musicales para despedir el año

Desde el viernes 29 de diciembre, dos musicales aspiran a ser un notable éxito en taquilla: El gran Showman y la tercera entrega de Dando la nota. En El gran Showman, Hugh Jackman encarna a P.T. Barnum, uno de los mayores y más controvertidos empresarios circenses de la historia. Dirigida por el debutante Michael Gracey, su banda sonora cuenta con canciones de los letristas Benj Pasek y Justin Paul —que obtuvieron el Oscar por La La Land—.

Dando la nota 3 vuelve a reunir a sus principales protagonistas, ente ellas Anna Kendrick o Brittany Snow, en esta ocasión para una gira internacional en la que la música a capella volverá a ser protagonista. Las dos anteriores entregas han sido todo un éxito, sobre todo en Estados Unidos.

El colofón será el estreno de The Disaster Artist, la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián. James Franco dirige y también se pone en la piel de Tommy Wiseau, un tipo solitario, enigmático y excéntrico que cumplió su sueño de ser actor y de rodar una película, financiada por él mismo. Aunque el resultado fue The Room (2003), considerada como "la peor película" de la historia del cine. En contraste, The Disaster Artist es una de las películas que puede obtener importanres candidaturas en los próximos Oscar.