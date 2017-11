Puigdemont avisó antes de la DUI a los diputados de JxSí de que podía "haber muertos en la calle"

El presidente del Govern cesado Carles Puigdemont avisó a los diputados de Junts pel Sí el pasado 26 de octubre de que el Estado preparaba una dura respuesta "con muertos" y violencia a la calle si el Parlament declaraba la DUI y les anunció que convocaría elecciones, según informa este martes 'Nació Digital' citando a fuentes de los diputados de la coalición.

"No estoy dispuesto a ser el presidente que lleva muertos y sangre a las calles, dijimos que no pasaríamos esta línea, dijimos que con perseverancia lo haríamos", dijo Puigdemont en un encuentro en el Auditorio del Palau de la Generalitat y horas antes de la convocatoria de una rueda de prensa que tenía que anunciar la disolución el Parlament y la convocatoria de los comicios. Finalmente, sin embargo, Puigdemont descartó esta opción al no tener garantías del gobierno español para hacer virar la situación.

Rovira también afirmó que el Gobierno amenazó con muertosDe este modo, la advertencia de Puigdemont va en la misma línea que la de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el pasado viernes aseguró que el gobierno español amenazó con un escenario de "violencia extrema" y "muertos en las calles", en una entrevista a RAC1. Según Rovira, el ejecutivo español de Mariano Rajoy hizo " llegar por muchas fuentes muy fiables" a la Generalitat y a Europa sus intenciones, así como el posible despliegue del ejército, y esto fue lo que provocó la "reflexión" del presidente cesado Carles Puigdemont y el resto de los consellers ahora destituidos.

El expresidente trasladó a los diputados que el Estado provocaría escenarios de violencia y tumultos por después culpabilizar la CUP y organizaciones afines, según detalla 'Nació Digital', que añade que el presidente estaba dispuesto a que lo tildaran de "cobarde" por desistir a última hora pero que no podía cargar que lo responsabilizaran por posibles víctimas en la calle.

El día antes de esta reunión al Palau de la Generalitat, convocada con urgencia a primera hora de la mañana del día 26 de octubre por el presidente de Junts Pel Sí, Lluís Corominas, los diputados de JxSí se habían reunido en el Parlament para fijar la posición del grupo sobre los efectos de los resultados del referéndum del 1 de octubre y se acordó salir adelante con la declaración de independencia, siempre y cuando no hubiera violencia a la calle o hubiera el temor de que fueran tomadas todas las instituciones de autogobierno de golpe.

