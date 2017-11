Encuentran un cachorro de león cavernario de más de 20.000 años "perfectamente conservado"

Un cachorro de león cavernario ('Panthera leo spelaea'), especie extinta hace 12.000 años, ha sido encontrado en Siberia en "perfectas" condiciones de conservación. El animal prehistórico fue hallado en el permafrost en la orilla del río Tirekhtykh del distrito Abyisky de Yakutia por un residente local, según informa The Siberian Times.

El descubrimiento del cachorro, cuyos rasgos faciales, así como sus miembros, son claramente visibles fue dado a conocer por científicos el pasado 9 de noviembre en Yakutsk, capital de la República de Sajá, en Siberia oriental, Rusia.

"Es un cachorro de león perfectamente conservado, todos los miembros han sobrevivido", ha afirmado el investigador Albert Protopopov, jefe del departamento para el estudio de la fauna mamut de la Academia de Ciencias de la República de Sajá, en Yakutia. "No hay rastros de lesiones externas en la piel", añade.

Según los científicos, el animal mide 45 centímetros y tendría entre mes y medio y dos meses de edad cuando murió. No está claro si es macho o hembra y se desconoce la edad exacta del ejemplar, pero los científicos estiman que tiene entre 20.000 y 50.000 años. Se espera que el análisis de los dientes arroje luz sobre su edad.

Según indica Protopopov, la preservación de la criatura es tan buena que eleva la esperanza de clonar la especie, extinta hace aproximadamente 12.000 años.

Este ejemplar está incluso mejor conservado que los dos pequeños cachorros, también de león cavernario, que fueron encontrados en la misma región de Siberia en 2015. En uno de estos animales se encontraron lo que se cree que son rastros de leche materna.

"Todo el mundo estaba asombrado entonces y no creía que tal cosa fuera posible, y ahora, dos años después, se ha encontrado otro león cavernario en el distrito de Abyiski", explica el doctor, que incide en que este animal encontrado este año tiene un grado de preservación "aún mejor".

Al principio, los científicos pensaban que estos dos animales --a los que bautizaron 'Uyan' y 'Dina'-- tenían unos 12.000 años de edad, época en la especie se extinguió. Sin embargo, investigaciones posteriores mostraron que este par de cachorros tenían una antigüedad de 55.000 años.

Lion cubs found in Siberia are up to 55,000yo. Studies underway 2see if 1 has traces of world's oldest mother's milk https://t.co/XtcqmEdhWJ pic.twitter.com/OrBmmxW1fE