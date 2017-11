Boeing y Airbus urgen a Londres y Bruselas a acordar un período de transición tras el 'brexit'

Los gigantes de la aviación Boeing y Airbus han pedido a Londres y Bruselas que lleguen pronto a un acuerdo de transición tras el brexit, debido al largo periodo de tiempo que el sector requiere para sus planes de contingencia.

Representantes de ambas compañías presentaron por escrito sus respectivas posiciones sobre el brexit al denominado Comité de Empresas, Energía y Estrategia Industrial de la Cámara de los Comunes.

Boeing, que emplea a 2.200 personas en el Reino Unido, indicó que varias aerolíneas ya tienen planes de contingencia de cara a la salida británica de la UE, y añadió que pide "claridad" de Londres y Bruselas sobre cuál será el medio ambiente para el sector aéreo.

"La naturaleza reguladora de la industria aeroespacial supone que los planes de contingencia del brexit tienen un periodo asociado de tiempo de 12 meses (para su preparación)", indicó Boeing.



"Boeing ha observado que algunas aerolíneas ya llevan a cabo sus opciones de contingencia. Boeing recibirá bien una claridad por parte del Reino Unido y de la Comisión (Europea) sobre cuál será el medio ambiente futuro para el negocio aeroespacial en el primer trimestre del próximo año, como muy tarde", añadió la empresa.



"La compañía siente que esto es de interés para el Reino Unido y las empresas de la UE y los consumidores", agregó.

"Lo antes posible"

Por su parte, Airbus, que emplea a unas 15.000 personas en el Reino Unido y estima que genera unos 100.000 empleos entre los proveedores británicos, también ha solicitado un "largo periodo de transición" y resaltó que necesita tiempo para movilizar personal y equipo técnico de un lugar a otro.



Airbus consideró "vital" que las dos partes -Londres y Bruselas- lleguen a un acuerdo de transición "lo antes posible".



Esta compañía ha manifestado su inquietud sobre los controles inmigratorios tras el brexit pues necesitará movilizar empleados rápidamente cuando el trabajo lo requiera, por lo que la implementación de visados puede complicar esa labor. "No alcanzar un acuerdo con la UE tendría unas consecuencias significativas para Airbus y su cadena de suministro", añadió.



La primera ministra británica, Theresa May, se reúne este lunes con ministros clave de su Gobierno para evaluar la marcha de las negociaciones con Bruselas sobre el brexit.



Según indicaron fuentes oficiales, May se reunirá con el denominado subcomité del Gabinete sobre la Salida y el Comercio, formado por los ministros que supervisan las actuales negociaciones sobre la retirada británica de la UE, prevista para marzo de 2019.

Uno de los puntos que May espera abordar es la factura que su país deberá pagar por sus compromisos presupuestarios adquiridos. Según los medios británicos, el Reino Unido estaría dispuesto a duplicar su oferta inicial hasta situar el total en 38.000 millones de libras (42.750 millones de euros), por debajo de los 60.000 millones de euros que solicitan los negociadores comunitarios.