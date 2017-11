Cristina Saavedra, presentadora de La Sexta, atropellada cuando cruzaba un paso de peatones

Puede que este lunes no veamos a la presentadora Cristina Saavedra en el Informativo de La Sexta a las 20 horas, ya que ha sufrido un accidente este fin de semana.

Aunque no ha dado más detalles, la periodista ha contado en Twitter lo sucedido y ha dado las gracias a quienes le ayudaron tras el atropello: "A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida".

El tuit fue puesto por Saavedra este domingo, 19 de noviembre, a las 20.23 h.

La presentadora no ha dado más detalles de lo ocurrido, aunque sí ha dejado claro que no ha sido tan grave como podía haber sido.