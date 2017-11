Puigdemont 'borra' a Santi Vila de la foto de lo que él considera Govern legítimo

Tras el triunfo de la Revolución Rusa y en sus años posteriores, se popularizó en la cúpula del Partido Comunista el trucaje de fotografías para 'eliminar' de ellas a personas que hubieran caído en desgracia para el régimen. Trotsky fue eliminado de fotos en las que compartía plano con Lenin y Stalin 'borró' a enemigos internos tanto de las fotos como de la faz de la tierra cuando le convenía. Estas prácticas se prolongaron hasta la II Guerra Mundial. Ahora, en pleno siglo XXI y en España, se llevan a cabo prácticas similares. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalana, ha 'borrado' a Santi Vila, su anterior conseller de Empresa, de la foto de la web oficial de lo que Puigdemont considera "Govern legítimo" de Cataluña.

En la web governlegitim.org se puede ver una fotografía de los miembros del antiguo gobierno catalán, que fue tomada el 1 de octubre en la galería gótica del Palau de la Generalitat. Ese día, detrás justo de Puigdemont y el exvicepresidente Junqueras, asomaba la cabeza Santi Vila, consejero de Empresa y Conocimiento. Vila, considerado un independentista moderado y partidario en todo momento de la negociación y contrario a la DUI, dimitió de su cargo el día en el que Puigdemont decidió huir hacia adelante y seguir adelante con la declaración de independencia.

Tras su dimisión y haber hecho pública en varias ocasiones su postura, el círculo de Puigdemont le hace el vacío, y ello se muestra claramente en la foto que se usa en governlegitim.org, que es una versión retocada de la que se hizo el 1 de octubre. Santi Vila ha sido simplemente borrado. En una primera versión de la imagen, se borró la cabeza y el torso del exconseller, pero el autor de la manipulación olvidó retocar las piernas de Vila.

Catalonia’s public TV erases one of the former members of the former government in a photograph presenting them as “legitimate government” Stalin approves pic.twitter.com/uCENICy9OS

Catalonia’s self-styled “legitimate government” didn’t bother to get a photograph before being ousted, it’s easier to take a previous one erasing one of the members in two steps: first the body, then the legs

Stalin approves twice pic.twitter.com/HItwyftT5p