Alejandro Sanz se abraza a los 'dreamers' en los Grammy Latino

El cantante español Alejandro Sanz, que en el marco de los Grammy Latino recibió este jueves el premio Persona del Año por su exitosa trayectoria, salió en defensa de los jóvenes inmigrantes indocumentados en Estados Unidos conocidos como dreamers (soñadores).

"Viven en este país desde hace muchos años y aun así están todavía en una situación ilegal. Son los 'dreamers' y esos niños son nuestros niños, de nuestra comunidad", afirmó Sanz. "Cuando uno es padre, es padre de todos los niños del mundo", añadió.

Posteriormente, y tras recibir de manos de Juan Luis Guerra el premio Persona del Año, Sanz interpretó sus éxitos Cuando nadie me ve, No es lo mismo y Corazón partío, y estuvo acompañado en el escenario y a los coros por un grupo de dreamers con camisetas negras en las que se leían lemas como "tenemos un sueño" y "proteger a nuestras familias".

"Sois unos valientes, os queremos", finalizó el español, antes de fundirse en un abrazo con todos estos jóvenes frente al público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En el limbo

La permanencia en el país de los dreamers, jóvenes en situación irregular que llegaron a EE UU como niños, está en el limbo después que la Casa Blanca, tras la llegada al poder de Donald Trump, eliminase el programa que les amparaba.

Minutos después de su actuación, Alejandro Sanz compareció ante los medios de comunicación para explicar su compromiso con los dreamers y lo que había querido transmitir.

"Me enteré hace algún tiempo y vi la problemática de ellos. Me parece una cosa increíble que pueda pasar en este país, en este siglo, y que no haya sensibilidad con las personas", señaló el cantante al asegurar que a veces las leyes se hacen en los despachos "y no se piensa" en los afectados.

Sanz destacó además que estos jóvenes están esperando una reforma migratoria que les permita quedarse en EE UU, ya que "no conocen otra cosa" porque llegaron al país cuando apenas eran unos niños.

"Me parece algo muy poético, en el fondo. Son chicos que tienen la valentía de decir: 'Una frontera no me va parar'", afirmó.