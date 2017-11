La historia detrás de la espectacular foto de la gran bola fuego que cruzó los Alpes

El 14 de noviembre, a las 16:45 GMT, un meteorito del tamaño de un balón de fútbol entró en la atmósfera terrestre a unos 50 kilómetros al noreste de Darmstadt, Alemania.

Creó una bola de fuego brillante en el cielo, que fue vista por miles de personas en Alemania, Francia, Suiza, Austria y Luxemburgo, y fue ampliamente divulgada por los medios.

Esta espectacular imagen fue tomada por Ollie Taylor, un fotógrafo de Dorset, Reino Unido, que estaba rodando en Italia, en los Dolomitas. La escena del paisaje muestra el pueblo de La Villa, Alta Badia, con la Osa Mayor vista en el cielo de fondo.

Al anochecer del 14 de noviembre, estaba preparando una sesión nocturna de paisaje en Passo Falzarego, a 2.200 metros de altitud, con un clima claro pero frío (-6ºC). Ollie recuerda el momento: "Estaba componiendo una toma de esta escena con la Osa Mayor, que se ve por encima del meteoro. Quería hacerlo en el crepúsculo para que el cielo tuviera un bonito tono rosado. Decidí que no me estaba acercando lo suficiente, y estaba buscando mi otra cámara con una lente más larga; afortunadamente dejé esta cámara expuesta. Fue un golpe de suerte, ya que me ha dado no solo el meteoro, sino también un gran fondo de paisaje".

Una bola de fuego inusual

Pequeños trozos de roca entran a nuestra atmósfera todos los días, pero es raro que uno arda tanto y sea visto por tanta gente, explica la ESA. "Debido a la muy alta velocidad del meteoroide, que se estima en al menos 70.000 km / h, supercalienta las moléculas de aire en su camino a medida que desacelera, creando una bola de fuego muy luminosa", explica Rudiger Jehn, del programa Space Situational Awareness de la ESA. "Los observadores informaron el meteoroide en detalle, lo que nos permitió estimar su destino final: ardió a una altitud de unos 50 kilómetros por encima de Luxemburgo".

En las primeras horas, llegaron más de 1.150 avistamientos a la Organización Internacional de Meteoros, que tiene un sitio web para reunir avistamientos de dichos eventos en todo el mundo. Se reportaron otras cuatro bolas de fuego en Francia y EE UU del 14 al 15 de noviembre. Tanto estas como la bola de fuego sobre Luxemburgo podrían vincularse con la lluvia de meteoros Taurida, según la organización.