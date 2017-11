Crítica de 'Liga de la Justicia': Los héroes de DC Comics buscan desesperadamente su sitio

Mucho le está costando a Warner consolidar su universo superheroico. Lo inició casi de tapadillo con El hombre de acero (2013), intentó acelerarlo con la criticadísima película sobre los dos tipos cuyas madres se llaman Martha –también conocida como Batman v. Superman (2016)–, desconcertó a medio mundo con Escuadrón Suicida (2016) y enmendó el caminoeste mismo año con la taquillera Wonder Woman, que no es más que una aventura correcta, una historia de presentación de personaje en forma de flashback (y, por tanto, con escasa repercusión en el universo compartido), pero que al menos logra esquivar el sopor de sus predecesoras.

Ahora, Liga de la Justicia (echo de menos un "La" delante) trata de convertirse en el cohesionador definitivo, en la columna vertebral de este mundo de ficción, es decir, la misma función que cumplen Los Vengadores en el universo cinematográfico Marvel. Sin embargo, algo falla. Tal vez por intentar conseguir en dos años lo que la competencia lleva gestando una década, todo en la Liga de la Justicia se siente acelerado, forzado.

En esta ocasión, Batman es el encargado de formar un superequipo para combatir el mal que está por llegar. Le acompaña Wonder Woman, pero el resto de personajes no tienen un trasfondo previo. Esta película sirve para darlos a conocer. Los elegidos son el arisco Aquaman, el atormentado Ciborg y el excéntrico Flash, quizás el único alivio cómico efectivo y protagonista de algunas buenas escenas de acción (aunque lejos del también velocista Mercurio de X-Men).

Las tramas de los debutantes funcionan bien. De hecho, parecen haber recibido mucho más mimo que la historia central, un relato plano y lleno de lugares comunes que se puede resumir como "monstruo feo intenta conseguir un poderoso McGuffin para destruirlo todo y un grupo de superindividuos le planta cara". Vamos, nada demasiado diferente a cualquier capítulo de los Power Rangers.

No hay secuencias memorables, no hay diálogos brillantes, apenas se percibe personalidad

Nada trasciende, todo parece un mero trámite, un capítulo de televisión largo que anuncia de forma explícita y reiterada los acontecimientos y villanos que están por venir. El único giro que podría haber sido sorprendente (y que no mencionaré por si los despitados no se han enterado) ya fue arruinado por los materiales promocionales del filme.

El tono oscuro y serio de largometrajes anteriores ha desaparecido en gran medida. Eso es una buena noticia, ya que esa concesión a la ligereza y el desenfado (un claro intento de aproximarse a los engranajes que tan bien funcionan en Marvel) alejan esta Liga de la Justicia de los peores defectos de Batman v Superman. Por desgracia no va más allá y se queda en un entretenimiento correcto que no logra destacar por nada en especial.

No hay secuencias memorables, no hay diálogos brillantes, apenas se percibe personalidad. Resulta extraño que, habiendo tenido dos directores tan identificables como Zack Snyder y Joss Whedon –que lo sustituyó en los compases finales cuando Snyder tuvo que retirarse por una tragedia personal–, no se perciba el estilo de ninguno de ellos.

De Snyder quedan vicios como la sobredosis de efectos especiales y los planos horteras. Por fortuna tampoco hay cámara lenta injustificada. De Whedon se nota algo de su humor, pero apagado, no siempre certero, similar al de La Era de Ultrón.

Pero Warner, a diferencia de Universal y su Dark Universe de monstruos (que está a punto de morir casi antes de nacer), no se rinde y seguirá insistiendo, esperemos que con más tino.