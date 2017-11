Puigdemont pedirá a Rajoy y a la UE abrir "una nueva etapa de diálogo" si gana el 21-D

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicado este jueves que si gana las elecciones del 21 de diciembre propondrá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a las autoridades europeas abrir una "nueva etapa de diálogo" sobre Cataluña.

"Si en las próximas elecciones ganamos, propondré al señor Rajoy, a Juncker y a Tajani aceptar y empezar una nueva etapa para el diálogo y la negociación sobre la realidad" que salga de los comicios, ha explicado en una entrevista en el programa que dirige el exprimer ministro escocés Alex Salmond en la cadena Russia Today y recogida por Europa Press.

También ha confiado en que vencerán las candidaturas independentistas: "Tenemos que tener confianza, ser fuertes. Ganaremos, tendremos éxito. Finalmente, la democracia prevalecerá".

We must be confident, resilient because we will win. We will succeed. Finally, democracy will prevail. Thanks for this conversation @alexsalmond #JuntsperCatalunya pic.twitter.com/5Wea9ff6DO