Mon Laferte: "Los 'talent shows' juegan con los sueños de muchos chicos"

Mon Laferte (Viña del Mar, Chile, 1983) sabía desde pequeña que cantar era lo que quería hacer. Desde los 13 años compone, escribe e interpreta canciones, que le hicieron famosa hace más de diez años en un talent show local.

Tras la experiencia televisiva y los altibajos del artista que no acaba de encontrarse, Laferte conquistó los corazones de cientos de miles de latinoamericanos con su anterior disco, Vol. 1, y con el nuevo, La trenza.

Ahora ha cruzado el charco para extender su música en Europa con dos conciertos en Madrid (sala Mon Live, sábado 18 de noviembre) y Barcelona (Razzmatazz, martes 21 de noviembre). Hablamos con una ilusionada Mon Laferte sobre su difícil pasado y su brillante futuro.

Este es su cuarto álbum, pero el primero que promociona en España. ¿Cómo está siendo la experiencia en este país?

Pues estoy como con novio nuevo [risas], todavía no sé si esto es real o estoy soñando, estoy muy emocionada. Me preguntan qué expectativas tengo y la verdad es que ninguna, todo lo que venga va a ser bueno.

Después de la popularidad que ha alcanzado en su país, venir a España debe parecer como empezar de cero.

Claro, no sé lo que va a pasar y siento que es como estar conociendo a alguien, lo quieres hacer todo bien. Me emociona mucho la idea de poder venir más y dar conciertos.

Para el español que no le conozca, ¿cómo se presentaría?

Pues soy como una actriz. me gustaría que mi música la vieran más como una historia una película dramática.

En La trenza hay drama, pero también comedia.

Sí, un poco de todo. Soy muy de extremos. Hay canciones muy graciosas, como la de la marihuana, es un chiste… Me hace falta ser un poco tibia, soy muy de un lado o de otro.

En su música fusiona el pop y el rock con los sonidos de su tierra. ¿Cree que puede gustar al público español?

Sí, hay una fusión, particularmente en este disco. Aunque creo que es un disco pop hay muchas músicas diferentes. En el momento que componía el disco escuchaba mucha música latina que oía con mi abuela, mucho bolero... Eso ha influido mucho.

¿Qué más escuchaba de niña?

Bolero, tango… mi mamá es muy roquera, como de los años 50... y el folclore viene de mi papá.

Se dio a conocer en un talent show. ¿Qué opina de este tipo de programas y cuál fue su experiencia?

Estos programas no creo que sean el camino para hacer música, me parece un poco cruel jugar con los sueños de un montón de chicos que llegamos porque creemos que vamos a desarrollar una carrera y no necesariamente es así. En mi caso, soy una chica de clase trabajadora, no estudié, y para mí era la salvación, y estando dentro me di cuenta de que había otro mundo. Me sirvió mucho, pero creo que, como todo en la vida, tiene una parte buena y una no tan buena.

En el disco colabora Enrique Bunbury, muy querido en toda Latinoamérica. ¿Cómo vivió ese dúo?

Siempre lo he admirado y ha sido un referente toda mi vida. Poder colaborar con él es increíble. Contacté con él porque escribió una reseña muy bonita sobre mi música y quise darle las gracias y, como no soy tonta, le pedí que cantara conmigo [risas]. El aceptó enseguida.

Su carrera ha estado llena de altibajos. ¿En los peores momentos, ¿Cómo salía adelante?

Nunca pensé en abandonar, pero sentía que no me había encontrado musicalmente a pesar de tener dos discos. En 2015 lance volumen 1 y sentí que todo tenía sentido y que había encontrado algo. Yo siempre he sido bien feliz tocando, a los 13 años y siempre me ha hecho feliz tocar en bares, o en la calle, en la televisión… me costaba llegar a fin de mes pero aun así no quería hacer otra cosa, lo único que se hacer es cantar