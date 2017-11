Asgardia, la "primera nación en el espacio", ya tiene su primer satélite orbitando

Se llama Asgardia y desde que este domingo colocara en el espacio su primer satélite gracias a un lanzamiento de la NASA se ha convertido en la (autodeclarada) "primera nación en el espacio".

El satélite, más pequeño que un cartón de leche, que orbita en el espacio con el nombre Asgardia-1 tiene ya una población de unos 18.000 personas, a las que difícilmente se les puede llamar habitantes. El nanosatélite alberga en su interior los datos de sus ciudadanos, además de imágenes y una copia de su constitución, que se votó en junio.

Unas 500.000 personas han pedido la ciudadanía asgardiana desde su lanzamiento en octubre de 2016, que se ha concedido a 200.000 de esos solicitantes.

Asgardia es un nombre que procede de la mitolgía nórdica, y no es una república, sino un reino. Al menos así se denomina en su web: 'Asgardia, the space kingdom' y se describe en su constitución. ¿Quién sería su rey? Parece claro que su impulsor, el milmillonario y científico ruso de 53 años Igor Ashurbeyli que sueña con acabar creando toda una ciudad habitable en los cielos, orbitando a entre 160 y 320 kilómetros de altura.



El pequeño satélite que estos días es noticia, es un paso adelante en su empeño.

Entre sus siguientes objetivos se encuentran la formación del parlamento asgardiano esta primavera, lanzar el primer vuelo con seres humanos a bordo en unos ocho años y la aceptación como miembro de las Naciones Unidas, algo para lo que sería necesario el voto a favor de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General.

