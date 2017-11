Gal Gadot rechazará hacer 'Wonder Woman 2' si no despiden a Brett Ratner

La actriz Gal Gadot, elegida por Warner para encarnar a Wonder Woman en la gran pantalla. (UNIVERSAL)

La actriz Gal Gadot se ha levantado en armas contra la productora de Wonder Woman, Warner Bros. tras el escándalo de acusaciones de acoso sexual por parte de Brett Ratner, productor de la cinta.

La protagonista del filme ha asegurado que rechazará volver a ser Wonder Woman en la secuela si no despiden a Ratner de la franquicia (su productora sigue financiando la película). Según el medio Page Six, citando una fuente anónima, Gadot quiere defender a las víctimas de abusos en Hollywood.

Ratner ha producido algunas de las películas más taquilleras de los últimos años, como El Renacido, X-Men: La decisión final o Cómo acabar con tu jefe, así como las series Prison Break y Rush Hour.

El productor se ha defendido de estas acusaciones negándolas, pero Warner Bros. ha decidido rescindir todos sus contratos con él. Queda por saber si su productora tampoco participará en las demás producciones.