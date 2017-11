ERC admite que el Govern no estaba preparado para hacer efectiva la DUI

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha admitido este lunes que el Govern "no estaba preparado para hacer efectiva la declaración de independencia", ante un Estado que ha calificado de "autoritario" y que, ha apuntado, no tenía "límites para aplicar la represión y la violencia".

El portavoz republicano ha dicho tener "pruebas claras" de que esta "represión y violencia" podía ocurrir, si bien no las ha especificado.

Sabriá ha corroborado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, la afirmación realizada este domingo por la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí desde Bruselas según la cual el Govern del que formaba parte no estaba "suficientemente preparado" para "dar continuidad política de forma sólida" a los resultados del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

El Govern no estaba preparado para afrontar un Estado autoritario, sin límites para aplicar la represión y la violenciaEl portavoz de ERC no sólo ha confirmado esta aseveración sino que también ha reconocido que de autocrítica "todos hemos hecho los últimos días, y hemos evaluado cómo hemos llegado al 1 octubre y al día 27, y lo ocurrido después".

"El Govern -ha subrayado- no estaba preparado para afrontar un Estado autoritario, sin límites para aplicar la represión y la violencia", y ha explicado que el Ejecutivo de JxSí tenía "una línea roja infranqueable, que era que no hubiese violencia y que el proceso fuese pacífico".

"Quizás no estábamos preparados, pero nunca quisimos poner en riesgo la vida de los ciudadanos", ha añadido Sergi Sabrià, que ha añadido: "no podíamos correr el riesgo de comprobar con muertos" que el Estado estaba dispuesto a desatar una oleada de violencia.

Sobre el escenario postelectoral que dibuja el independentismo, habida cuenta de lo ocurrido y de que el anterior Govern renunciara a hacer efectiva la declaración de independencia, Sabrià no ha precisado si en el programa de ERC figurará o no un mandato explícito para hacer efectiva la proclamación de la república en la siguiente legislatura.

Sin calendario

No habrá, y esto sí que ya ha sido confirmado, un calendario concreto, como sí incluía el programa de JxSí con los 18 meses para declarar la independencia, algo que Sabrià ha justificado diciendo: "no es un tema de calendario, y fijarlo no nos ayuda, porque ya hemos visto que las fechas nos ponen mucha presión".

"Esto no implica -ha matizado- que tengamos que ir más lentos o más rápido" y lo que no hará ERC, ha puntualizado, "es renunciar a nuestros principios" aunque ha querido dejar claro que "seguirá manteniendo como línea roja la no violencia".

Preguntado sobre las declaraciones del expresidente Carles Puigdemont desde Bruselas en las que afirmaba que "otra solución que la independencia es posible", Sabrià ha indicado que "habría que ver el contexto en el que ha dicho esta frase".

"Queremos recordar que Puigdemont está en Bruselas exiliado por querer cumplir el mandato de los catalanes expresado en las urnas" y ha pedido "no poner en duda el compromiso de Puigdemont" porque "no podríamos entender que se produzca una situación de retroceso".

Respecto a las listas electorales, ERC ya dio a conocer el pasado sábado los principales nombres que figurarán en las mismas, aunque, según Sabrià, aún quedan nombres por concretar y subsiste la duda de si la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, desea incorporarse a la candidatura.

