El momento en el que una cuidadora es atacada por un tigre en un zoo de Rusia

Una cuidadora del zoo de Kaliningrado ha sido atacada por Typhoon, un tigre de Amur de 16 años que se abalanzó sobre la mujer cuando esta le llevaba comida al animal. La cuidadora, que resultó herida, logró salvar su vida gracias a que los visitantes del zoo comenzaron a gritar y a lanzar piedras y otros objetos al depredador hasta que retrocedió y la mujer pudo escapar de las fauces del felino.

Los testigos pudieron captar el momento del ataque, que duró apenas 10 minutos, y en el que se ve a la mujer con la cara desencajada y el animal sobre ella.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de noviembre por la mañana, según informó el zoológico en un comunicado, cuando Typhoon, un tigre que nunca había tenido antecedentes de episodios similares, "entró en el recinto donde estaba la cuidadora y atacó a la mujer".

La mujer permanece en la UCI del hospital de Kaliningrado pero "no se teme por su vida" "Los visitantes, con sus gritos, piedras y otros objetos improvisados —mesas y sillas de una cafetería cercana— lograron distraer al animal, lo que permitió que la empleada del zoológico se escondiera en un cuarto trasero", añade el zoológico, quien precisa que fueron los propios visitates quienes llamaron a la ambulancia.

La cuidadora fue trasladada al hospital de Kaliningrado con múltiples heridas en el cuerpo y extremidades y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque "no se teme por su vida", indicó el zoo.

Tras la apertura de una investigación interna, el zoológico ha asegurado que el motivo del ataque ha sido "una grave violación de las normas de seguridad", que permitió al animal salir de su jaula al recinto y encontrarse cara a cara con la cuidadora.

Finalmente no fue necesario el uso de sedantes con el animal, que actualmente permanece en su jaula y cuyo estado físico es "normal", concluye el comunicado del zoológico.

TERA International is relieved that Typhoon Amur Tiger and his keeper are going to be ok. Typhoon was not destroyed by Kaliningrad Zoo. pic.twitter.com/luvwBQswq8