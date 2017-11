Díaz y el resto de barones cierran filas con Sánchez y respaldan la estrategia de Iceta para el 21-D

Los barones del PSOE cierran filas con la posición de la dirección federal en la crisis territorial abierta en Cataluña y a cuarenta días de las elecciones autonómicas. Los socialistas celebran este sábado a mediodía el primer Comité Federal desde la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General, una cita precedida de una reunión, a primera hora de la mañana, del Consejo Político Federal, el órgano que preside Guillermo Fernández Vara y donde se reúnen todos los barones.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, apuntó a su llegada que el PSOE está "donde debe estar", en la defensa de España, la Constitución, la ley, la libertad y la convivencia. La líder de los socialistas andaluces, que se enfrentó a Sánchez en las primarias de mayo y perdió, recalcó que no es tiempo de "entrar en controversias orgánicas" y subrayó que de este Comité Federal el PSOE tiene que salir ratificándose en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho".

Finalmente, Díaz hizo un llamamiento a todos los ciudadanos a votar el próximo 21 de diciembre, en las elecciones catalanas, para "devolver la normalidad y la convivencia". Además, defendió el papel del PSC en ese escenario y evitó valorar el pacto de los socialistas catalanes con Units per Avançar, la formación surgida de los restos de Unió: "A mí no me corresponde trazar las estrategias electorales en Cataluña, soy muy respetuosa con los compañeros", comentó.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dijo por su parte que ese pacto con los herederos de Unió "se está entendiendo mucho" y sacó pecho de que en sus listas electorales, que este viernes aprobó el Consell Nacional de los socialistas catalanes, "hay comunistas y demócrata cristianos". Iceta defendió la "transversalidad" y su capacidad de acordar "no sólo con quien piensa exactamente" como él.

Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el líder del PSC subrayó "claramente" que ha "compartido" con Pedro Sánchez y con el PSOE las "decisiones" en esta crisis territorial. "Nos ayudaron muchísimo en intentar evitar el 155 y luego nos han ayudado para que el 155 sirva, cuando antes, para lo que tenía que servir, que es para convocar elecciones, como así ha sido".

A su llegada al Museo Arqueológico de Alcalá de Henares (Madrid), donde se celebra este sábado el cónclave socialista, también hablaron otros dirigentes, como el presidente valenciano Ximo Puig, que dijo, preguntado por si comparte la estrategia de la Ejecutiva federal sobre Cataluña, que "Pedro Sánchez tiene que tener el apoyo de la organización". Además, calificó de "muy oportuno" el "mensaje" que lanza Iceta con sus listas electorales: "Es un mensaje de superación del frentismo", apuntó.

En esa misma línea, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo que Iceta, está ocupando "magníficamente bien" el espacio político de la "centralidad", la "moderación" y el "catalanismo", y aplaudió la incorporación a sus listas de referentes de la extinta Unió. Según Vara, el acuerdo del PSC con el catalanismo moderado es la "suma perfecta para llegar al corazón de muchos catalanes que no tenían hasta ahora a quien votar". El extremeño también destacó la "plena sintonía" entre PSOE y PSC.

Emiliano García-Page, líder de los socialistas de Castilla-La Mancha y también presidente autonómico, avaló también la estrategia del PSC, al que ve como un partido "útil" el 21 de diciembre, y de la dirección del PSOE que, en su opinión, está ahora "muy lejos" del "vértigo y de la irrelevancia que tuvo en otros tiempos". A preguntas de los periodistas, agregó que a su juicio el PSOE se está reconstruyendo en el conjunto de España para ser "una alternativa optimista" desde "la firmeza en sus convicciones".

La cita de este sábado se prevé tranquila. "Hoy irá todo como la seda, aunque tratándose del PSOE nunca se sabe, claro", bromeaba un dirigente regional. Afines a Sánchez señalan que los dos objetivos para esta jornada son cerrar filas con la estrategia de la dirección federal y arropar al PSC a cuarenta días de los comicios autonómicos. A partir de mediodía intervendrán, en abierto, los líderes de PSOE y PSC, Pedro Sánchez y Miquel Iceta, ante el Comité Federal socialista, que después seguirá su debate a puerta cerrada.