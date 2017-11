Carmena dice que Montoro "está aplicando mal" la ley al intervenir las cuentas de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este viernes que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "está aplicando mal" la ley de sostenibilidad financiera, después establecer la tutela de las cuentas municipales.

"Nosotros creemos que el señor Montoro está aplicando mal la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Presupuestaria y que son los tribunales los que tienen que decir cómo se debe aplicar una ley", dijo a la prensa Carmena, quien asistió a una reunión de magistradas en el Vaticano para analizar la trata de personas.

La regidora señaló que "son los tribunales los que tienen que decir cómo se tiene que aplicar una ley cuyas instrucciones no tienen un rango de ley y están creando muchísimos problemas", además de "dificultar la necesidad de que los ciudadanos puedan verdaderamente ver cómo sus impuestos se emplean correctamente y no se quedan congelados en los bancos".

Si no nos dejan gastar el dinero, el remanente al final se queda simplemente en las cuentas de los bancos"Lo que está ocurriendo ahora mismo es que, como puede suceder en el Ayuntamiento de Madrid, si no nos dejan gastar el dinero, el remanente que nosotros tenemos, es que al final queden simplemente en las cuentas de los bancos y no beneficie nada más que a los bancos", lamentó.

Carmena señaló que en Madrid "hay muchos colegios que necesitan obras" en sus edificios, propiedad del ayuntamiento aunque la competencia en Educación sea de la Comunidad.

"Pero los edificios de los colegios son del Ayuntamiento de Madrid y el ayuntamiento está asumiendo labores de restablecimiento y restauración que es dudoso que nos correspondan a nosotros, pero que nos vemos obligados a hacerlo porque lo que más nos importa son nuestros niños y no queremos que les caiga ningún cascote", señaló.

"Lo que la ciudad necesita"

Y agregó: "Para todo eso no tiene sentido que el dinero que tenemos, que hemos sabido ahorrar, que no lo podamos gastar en lo que los madrileños quieren. Y que por unas instrucciones que están basadas en cuando los ayuntamientos tenían deudas (...) se impida el correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid".

Carmena aseguró que "no tiene sentido" que el ayuntamiento no pueda gastar "en lo que la ciudad necesita" y recordó que "se está pagando a los acreedores en menos de 6 o 7 días, estamos teniendo un nivel de deuda de un 75 % menos y estamos amortizando la deuda".

"Estamos cumpliendo todo lo que determinó la necesidad de poner freno a los gastos", zanjó.

Consulta aquí más noticias de Madrid.