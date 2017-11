Carlota Prado confirma el abuso sexual estando ella "inconsciente" en 'Gran Hermano'

La concursante de Gran Hermano Revolution regresó a la casa de Guadalix el pasado miércoles y este jueves, durante la gala semanal, el programa emitió las primeras palabras de la joven al entrar en la casa, en el llamado "confesionario", donde habló por primera vez del supuesto acoso sexual que sufrió estando en estado de embriaguez, según el propio programa y según su testimonio, por parte del que era su pareja en el concurso, José María López.

"Como podrás imaginarte no va a ser facil explicar la magnitud de lo que siento. Os agradezco [a la organización] de corazón las facilidades, el trato y la ayuda de estos días", comenzaba diciendo Carlota, visiblemente afectada. La concursante salió de la casa tras el suceso por recomendación de los psicólogos del programa y ha podido regresar cuando lo ha considerado oportuno.

La joven aseguró estar "de acuerdo con la decisión de expulsar a José María" porque "se dio un hecho grave y desagradable contra mi persona estando yo inconsciente". Según se supo más tarde, a la concursante le habían mostrado las imágenes de la noche de autos, momento en el que ella fue consciente del supuesto abuso sexual.

Sin embargo, la concursante confirmó que no ha denunciado el hecho: "por el momento he renunciado a seguir con cualquier tipo de procedimiento contra él, pero desde el sábado por la tarde y él lo sabe, ya no existe ningún vínculo emocional", aseguró sobre la ruptura de su relación con José María.

"No sé cómo va a ser esta segunda etapa en la casa, pero yo pedí un sueño, se me concedió y sé que sólo pasa una vez en la vida", explicaba sobre la decisión de volver a concursar. "Mi ADN no me permite renunciar", le comentó a sus compañeros tras entrar de nuevo al concurso.

La organización también dio la palabra a la madre de Carlota, que tras una pregunta de Jorge Javier Vázquez en el plató, aseguró: "Sé que mi hija es fuerte y yo les oía en el 24 horas, haciendo planes de futuro [la pareja] y quiero pensar que se le ha ido la cabeza [a José María], no le quiero juzgar, sólo quiero verla a ella fuerte, que no se rinda, aunque por mi gusto habría abandonado el concurso. Pero que siga, que lleve a cabo su sueño, aunque yo no lo entiendo", aseveró.

El asunto concluyó con la sentencia de Jorge Javier Vázquez: "De mi parte y de todo el programa cuentas con todo nuestro apoyo". Después de eso, la gala y el concurso continuó con normalidad.