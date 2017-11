Los Simpson también predijeron, hace veinte años, que Disney intentaría comprar Fox

Aunque el tema de las predicciones de Los Simpson ya está muy desvirtuado y es más un meme que otra cosa –ni son tantas ni tan precisas como se suele publicar (de hecho, algunas son fakes)–, varios usuarios de Twitter han detectado una nueva profecía sobre la que no hay ninguna duda.

En concreto, la serie de la familia amarilla ya apuntó hace dos décadas la posibilidad de que Disney acabase comprando Fox, compañía a la que precisamente pertenece la famosa ficción animada.

Fue en el quinto episodio de la décima temporada, cuando la serie aún tenía un alto nivel de calidad. El capítulo se titulaba Cuando criticas a una estrella (When You Dish Upon a Star) y giraba en torno a la amistad de Homer con Alec Baldwin y Kim Basinger. En cierto momento aparecía el famoso letrero de 20th Century Fox, pero incluía un pequeño detalle añadido: debajo podía leerse la frase "Una división de Walt Disney Co.".

Hace solo unos días se supo que el grupo de medios 21st Century Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, podría estar negociando la venta de la mayor parte de sus negocios a Disney. Aunque al parecer las conversaciones se encuentran en un punto muerto, no puede descartarse nada.

Curiosamente, el capítulo fue emitido originalmente en EE UU hace casi exactamente 19 años, el 8 de noviembre de 1998. De este modo, todavía hay posibilidades de que la predicción "simpsoniana" sea aún más precisa si dentro de un año se hiciese efectiva esta sorprendente y multimillonaria adquisición.

With the possibility of 20th Century Fox being sold to Disney, let me be one of the first to point out the Simpsons predicted it:

#Disney was in talks to buy most of Fox.

Well, let's throw it out there.



Source: The Simpsons, S10E05, "When You Dish Upon a Star", 1998 pic.twitter.com/Qt7LO4FBeb — Haris A. Devine (@HarisDrawsStuff) 6 de noviembre de 2017