Nacho Vigalondo y el creador de 'The Walking Dead' adaptarán al cine el cómic 'The Comeback'

El cineasta español Nacho Vigalondo trabajará con Robert Kirkman, creador de The Walking Dead, en la adaptación al cine de The Comeback, un cómic publicado por la editorial Image, con guión de Ed Brisson y dibujos de Michael Walsh, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

El estudio Sony Pictures posee los derechos sobre este thriller de viajes en el tiempo que Vigalondo se encargará de dirigir y escribir. Kirkman ejercerá como productor a través de su empresa Skybound Entertainment, informa Efe.

El cómic cuenta la historia de dos agentes de la compañía Reconnect, capaces de viajar en el tiempo y salvar la vida de un ser querido a cambio de una buena suma de dinero.

En esa ficción, esa actividad es ilegal y está siendo perseguida por el FBI, pero todo cambiará cuando uno de los protagonistas se encuentre con la futura versión de sí mismo, un giro que ha hecho que el cómic reciba comparaciones con el filme Looper (2012), dirigido por Rian Johnson y protagonizado por Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt.

El cineasta cántabro acaba de estrenar hace unos meses Colossal, una anticomedia romántica de monstruos protagonizada por Anne Hathaway.

Vigalondo ya abordó la temática de los viajes en el tiempo en Los cronocrímenes (2007).

The Hollywood Reporter sostiene que este proyecto catapultará a Vigalondo a la liga de los grandes estudios de Hollywood, con una trayectoria similar a la de otros artistas independientes e internacionales como el neozelandés Taika Waititi o el británico Edgar Wright.