Diferencias de renta de más de 50.000 euros entre los municipios de la Comunidad

Las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Cenicientos están separadas por apenas 84 kilómetros. Sin embargo, entre ellas hay un abismo en términos de riqueza. La renta personal media bruta (antes de reducciones, mínimos y gastos deducibles) se sitúa en Pozuelo en los 69.136 euros frente a los 16.556 de Cenicientos, lo que supone más de 50.000 euros de diferencia.

Así lo señalan así los datos de la Estadística de 2015 de Declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por municipios de la Agencia Tributaria para localidades de más de 1.000 habitantes. Estas cifras colocan a los municipios de Boadilla del Monte (52.770 euros de media de renta personal bruta), Majadahonda (51.773), Las Rozas (50.968) y Alcobendas (48.596) en el 'top cinco' de los municipios más ricos de la región junto a Pozuelo. En el extremo opuesto, por su parte, aparecen como localidades con menos riqueza, además de Cenicientos, Villaconejos (17.454), Cadalso de los Vidrios (18.325), Estremera (18.433) y Fuentidueña de Tajo (18.862).

En Pozuelo de Alarcón se encuentran algunas de las urbanizaciones más exclusivas de la región como La Finca, Somosaguas o Prado Largo Esta diferencia tan brutal de riqueza obedece, fundamentalmente, a la concentración de numerosas personas ricas en un mismo territorio. "Estamos hablando de municipios donde residen altos directivos de empresas y deportistas con salarios anuales muy altos, que es lo que provoca que aumente la renta media de la localidad. Hay mucha gente rica viviendo en el mismo sitio. No es que haya una actividad económica que genere esa riqueza", explica Jose Domingo Roselló, economista del gabinete técnico de UGT. Y es que en Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, que cuentan con menos de 85.000 habitantes, se encuentran algunas de las urbanizaciones más exclusivas de la región como La Finca, Somosaguas o Prado Largo, donde residen personalidades como Cristiano Ronaldo, Alejandro Sanz o Borja Thyssen.

Esta brecha, sin embargo, no implica necesariamente que se esté produciendo una situación de desigualdad y pobreza entre los municipios. "Que los habitantes de determinados municipios sean menos ricos que otros no indica que estemos ante una situación de pobreza", afirma Roselló. "Significa, en todo caso, que la actividad económica que se desarrolla en la zona no genera altos salarios, pero no podemos hablar de pobreza", concluye.

"Los vecinos tienen una buena calidad vida", asegura Natalia Núñez (PSOE), alcaldesa de Cenicientos, que afirma que las principales actividades económicas del municipio "son la agricultura y la construcción". Núñez explica que la situación geográfica del pueblo, a 82 kilómetros de la capital y cercana a Toledo y Ávila, no contribuye a que las personas decidan empadronarse. "Tenemos problemas con el transporte público. Tardamos más de dos horas en llegar a Madrid", concluye.



Seis entre los diez más ricos

En el ranking de riqueza nacional, la Comunidad de Madrid cuenta con seis municipios entre los diez primeros. Pozuelo ocupa el primer lugar, Boadilla del Monte el tercero y Majadahonda el cuarto. En el sexto puesto se sitúa el municipio de Las Rozas. Cierran la tabla las localidades de Alcobendas y Torrelodones. Los otros cuatro puestos en el top ten lo ocupan municipios de la provincia de Barcelona: Sant Fruitós de Bages, Matadepera, Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallés.

