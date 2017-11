Puigdemont, "convencido" de que el 21D ganarán los partidos que rechazan el 155

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dice estar seguro de que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre las ganarán partidos que rechazan el artículo 155 de la Constitución española, según el extracto de una entrevista difundida en las cadenas públicas flamencas VRT y Canvas.

"Estoy absolutamente convencido de que los ciudadanos catalanes no van a aceptar este golpe de Estado, van a votar a formaciones en contra del artículo 155 de la Constitución", declaró el expresidente regional cesado a esa cadena.

La periodista interpeló a Puigdemont sobre la caída en los sondeos de su partido, el PDeCAT, a lo que este señaló que "no se debe confundir los resultados de un partido político con el conjunto de las fuerzas políticas que están en contra del 155".

No pido nada

al Gobierno federal, no quiero mezclar

la situación

de lo que pasa en CataluñaPuigdemont y cuatro de sus exconsejeros autonómicos se trasladaron el pasado 30 de octubre a Bruselas, después de que el Parlamento regional catalán declarase unilateralmente la independencia y el Gobierno español decidiese la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en esa comunidad autónoma.

En el vídeo algo más largo difundido durante el informativo, el expresidente regional intentó desvincular su huida a Bélgica, donde está pendiente de que la justicia local decida sobre la euroorden presentada por las autoridades españolas, de la política belga.

"No pido nada al Gobierno federal, no quiero mezclar la situación de lo que pasa en Cataluña, no hay ninguna reclamación, ninguna", dijo Puigdemont, quien agregó sobre su situación que "el juez decidirá de manera independiente y profesional".

"El tiempo que permanezcamos aquí podremos seguir reivindicando nuestra legitimidad", agregó el expresidente autonómico.

"En el camino de unas elecciones"

A continuación, el canal Canvas, del mismo grupo audiovisual, difundió el resto de la entrevista, de unos 15 minutos, con el político del PDeCAT, acompañada de un reportaje sobre los diez días que Puigdemont lleva en Bélgica.

"Estamos en el camino de unas elecciones" y estoy "dispuesto a liderar [...] una gran agrupación" independentista, añadió Puigdemont, quien preguntado por el rechazo de ERC a una lista única señaló que "hay otras alternativas", sin precisar cuáles.

Estoy dispuesto a liderar una gran agrupación independentistaAgregó que se encuentra en Bruselas por tratarse de "la capital de Europa, no de Bélgica", donde están "las instituciones", los "representantes de diferentes países" y el "interés informativo", y preguntado por el rechazo de las instituciones de la Unión Europea a su proyecto señaló que "una cierta Europa" no le apoya.

Sobre los efectos económicos del proyecto independentista y el cambio de sede social de más de 2.000 empresas de Cataluña a otros puntos de España, Puigdemont matizó que esas sociedades no se han ido del territorio, sino que sólo han cambiado su dirección oficial.

A preguntas de la entrevistadora, Puigdemont rechazó que con su huida a Bélgica haya "abandonado" al pueblo catalán y rechazó la el vocablo "aventura" pronunciado por la periodista para definir su recorrido político como presidente de la Generalitat.

Por último, el que fuera 130 presidente de la Generalitat de Cataluña pidió "un acuerdo con España para arreglar la situación". "Se que es difícil, incluso difícil de comprender", dijo Puigdemont, quien subrayó que la situación en Cataluña es "compleja" y reivindicó una solución política y no judicial.

