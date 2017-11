El precio de los alquileres toca máximos y Fomento dice que se acerca a valores europeos

El precio medio del alquiler de vivienda ha comenzado a tocar máximos históricos tras la subida que ha experimentado en los dos últimos años, de forma que dos comunidades autónomas, Cataluña y Baleares, han superado ya las rentas récord de 2007. En otras cinco regiones (Madrid, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Canarias) el alquiler medio está a punto de sobrepasar el registrado hace diez años, justo antes de que estallara el boom del sector inmobiliario y comenzara la crisis.



Así se refleja en los datos del precio de alquiler de vivienda de cierre del tercer trimestre del año del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, que esta semana presentó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna. Horas después, en el Senado, decía que los precios se acercan al valor medio de Europa.



Algunos dirán que los precios están muy altos, pero no es ciertoEl lunes, el ministro rechazó que, en general, los precios de la vivienda en alquiler estén muy elevados. "Algunos dirán que los precios del alquiler están muy elevados, como nunca antes, pero no es cierto" aseguró. Según sus datos, el precio medio de una vivienda en alquiler era de 8 euros por m2 y mes al cierre de septiembre, importe un 20% inferior al máximo de 9,6 euros que se registraba en la misma fecha de 2007. Sí reconoce que en los últimos años se ha "acentuado" la diferencia de las rentas entre comunidades, y que en dos dos ellas, Cataluña y Baleares, ya han sobrepasado las de 2007.



Este martes De la Serna insistía en el Senado en que el crecimiento del precio "todavía está lejos de los valores de 2007". De hecho, está un 17% por debajo al registrado en ese año. No obstante, reconoce el desequilibrio. Madrid y Barcelona son las ciudades en las que se está registrando un mayor crecimiento del precio de los inmuebles que están en régimen de alquiler, según el ministro.

Los carísimos alquileres de Cataluña y Baleares

En cuanto a la estadística del Ministerio de Fomento sobre los precios de alquiler por comunidades, a cierre de septiembre, dos habían superado los máximos de 2007 y cinco estaban a punto de alcanzarlos. En Cataluña, a cierre del tercer trimestre, el alquiler medio de un piso se situaba en 12,3 euros por metro cuadrado y mes, con lo que, además de consolidarse como la más alta del país, se situaba un 1,3% por encima del máximo de 12,1 euros que tocó en 2007, después de subir un 17,2% el últimos ejercicio. En Baleares, el alquiler medio era de 9,7 euros por metro cuadrado y mes, un 1,4% por encima del máximo de 9,6 euros de 2007, tras subir un 9,6% este año.



En la Comunidad de Madrid la renta media se situaba en 11,7 euros por metro cuadrado y mes, apenas un 0,9% por debajo del máximo de 11,8 euros de 2007, tras subir un 11,4% el último año. En Castilla y León, la renta era de 6,1 euros, frente a 6,4 euros de 2007, tras subir un 2,8% este año; en País Vasco se situaba en 10,9 euros (11 euros en 2007), un 5,5% más; en Extremadura en 4,8 euros (4,9 euros hace diez años), un 3,2% más, y en Canarias en 7,2 euros (7,4 euros hace una década), un 11,6% más que un año antes.



El porcentaje de ciudadanos que viven de alquiler ya supone el 22,2%Por contra, en Andalucía, el precio medio de la vivienda en alquiler se sitúa en 6,5 euros, un 16% menos respecto a los 7,8 euros de 2007, pese a la subida del 5,1% que se anotó este año. En Aragón, supone 6,9 euros, un 26,6% menos que los 9,3 euros de hace diez años, tras subir un 1,9% este año.



Asimismo, en Asturias el alquiler es de 6,5 euros, un 8,1% menos que los 7,1 euros de 2007, tras el incremento del 3,1% de este año. En Cantabria, alquilar un piso supone una media de 7,1 euros (8,2 euros hace diez años), un 4,8% más que hace un año; en Castilla-La Mancha cuesta 5 euros, frente a 7 euros en 2007, tras encarecerse un 4,8% este año.



En cuanto a la Comunidad Valenciana, el alquiler medio se sitúa en 6,2 euros por metro (7,8 en 2007), un 6,9% más; en Galicia supone 5,6 euros (6,5 euros en 2007), un 0,5% más; en Murcia 5,7 euros (7 euros hace diez años), un 2,5% más, en Navarra 7,4 euros, un 5,1% más y en La Rioja 5,4 euros, un 0,5% más. En estas últimas dos regiones, Fomento no dispone del dato de 2007.



El incremento de la demanda de este tipo de vivienda está impulsando los incrementos de precios, que en estas algunas regiones, como Cataluña y Baleares, pueden verse también influidos por el auge del alquiler turístico. No obstante, el porcentaje de ciudadanos que optan por vivir en una vivienda en alquiler ha vuelto a subir en España, de forma que ya supone el 22,2% de total frente a tasas como las del 17,8% que presentaban 2001 y del 21,1% en 2011.