Kevin Spacey presionó para cambiar un guión y poder besar a su compañero Nathan Darrow

Kevin Spacey (izda) y Nathan Darrow (dcha) en la serie 'House of Cards'. (House of Cards / Netflix)

El actor Kevin Spacey sigue en lo alto de la ola de la polémica tras los numerosos testimonios que le han acusado de abusos sexuales y siguen apareciendo informaciones que apuntan a la inapropiada conducta del actor.

Según publican diversos medios estadounidenses, Spacey hizo que los guiones de la serie House of Cards fuera modificado para que incluyera una escena en la que besaba a su compañero de reparto, Nathan Darrow, con el que estaba "obsesionado".

Darrow interpretaba en la ficción al agente del servicio secreto Edward Meechum, encargado de la protección de los Underwood. Su papel era muy secundario, pero comenzó a conseguir tramas y a ganar líneas de guión hasta que acabó protagonizando un trío en la ficción con el matrimonio protagonista, en el que se incluía el citado beso con Spacey, que en la serie interpreta a un personaje bisexual.

Una fuente cercana a la producción de la serie, citada por Radar Online, asegura que "Kevin les hizo repetir la escena dos docenas de veces, al menos, y algunas de las tomas continuaron más de lo que estaba escrito".

Según esa fuente, el actor se ponía celoso además por la presencia de la esposa de Darrow en el set: "Kevin solía entrar al camerino cuando la esposa de Nathan lo visitaba". Y trató de molestarla invitándola a ver la filmación de la escena del beso. Spacey dijo que fue para que "Nathan estuviera más cómodo, pero realmente fue para burlarse de ella", le acusa la fuente.

Kevin Spacey, ganador de dos premios Oscar, fue acusado la semana pasada por el también actor Anthony Rapp de haber tratado de seducirle y abusar de él en 1986, cuando Rapp sólo tenía 14 años. Después de eso otros hombres han hecho acusaciones similares contra el actor, acusándole de conductas sexuales de acoso.

Varios trabajadores y extrabajadores de House of Cards acusaron este jueves al actor Kevin Spacey de agresiones y abusos sexuales durante la producción de la serie, informó la cadena CNN y otras acusaciones, como la de un actor británico que le imputó haberse propasado con él mientras ambos trabajaban en el teatro Old Vic de Londres, motivó la apertura de una investigación por parte de Scotland Yard, además de la cancelación de House of Cards por parte de Netflix.